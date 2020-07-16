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汽車股倒車吉利、比亞迪跌逾一成　中汽協：7月上旬乘用車銷量按月跌1成

金融經濟 16:29 2020/07/16

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吉利、比亞迪兩大近期強勢車股，周四早市跌幅明顯。

汽車股股價從高位急回吐，近期股價急漲的吉利汽車 （00175） 、比亞迪 （01211） 周四跌幅明顯。吉利股價全日跌12%，報15.58元，成交39.8億元；本周破頂的比亞迪也跌12%，報69.65元，成交16.7億元。

其他汽車股跌幅相對輕微，長汽 （02333） 跌3.7%，廣汽 （02238） 、華晨中國 （01114） 跌逾3%，東風 （00489） 跌1.8%。

內地傳媒引述中汽協消息，內地當局下發「開展新能源汽車下鄉活動」通知後，已有多家參與該活動的車企提供相應措施，其中針對下鄉車型的優惠政策主要介乎2,000至5,000元人民幣，最高為8,000元人民幣。

中汽協昨日公布，11家重點企業上報的數據編輯顯示，2020年7月上旬，乘用車產銷分別完成51.6萬輛和40.2萬輛，與6月上旬相比分別下降11.5%和6%，產量按年增長36%、銷量按年下降6.2%。

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香港股票 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 汽車股 中國汽車工業協會
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