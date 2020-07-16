ATMX急回美團挫逾6%　新經濟股淪為提款機

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【盈喜盈警】同方友友盈轉虧 一文看清企業盈喜盈警
內地第二季經濟表現勝預期，但恒指跌幅加劇，此前強勢的ATMX 跌幅擴大，美團點評 （03690） 跌6%，新經濟股淪為提款機。騰訊 （00700） 半日跌3.2%，午收525.5元，成交額59.7億元；阿里巴巴 （09988） 半日跌2.8%，報236.6元；美團點評最新報187.8元，跌6.4%，失守190元關口；小米 （01810） 跌4%，報15.66元。
另外，網易 （09999） 半日跌5%，報141.4元；京東 （09618） 跌1.4%，報237.8元。
個別二線科技股跌幅更大，閱文 （00772） 跌6%；眾安 （06060） 跌5.3%；平安好醫生 （01833） 跌4.4%；金山軟件 （03888） 大跌12.3%；移卡 （09923） 重創11.4%；赤子城 （09911） 大跌12%；微盟 （02013） 急瀉9.3%；中國軟件國際 （00354） 插5.1%。
恒指中午收報25,183點，跌299點或。
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