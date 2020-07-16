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ATMX急回美團小米挫逾7%　新經濟股淪為提款機

金融經濟 16:32 2020/07/16

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【ATMX】強勢股續回吐　美團小米跌逾6%

內地第二季經濟表現勝預期，但恒指跌幅加劇，此前強勢的ATMX 跌幅擴大，新經濟股淪為提款機。騰訊 （00700） 跌5.5%，收513元，成交額141億元；阿里巴巴 （09988） 跌4.2%，報233.2元；美團點評 （03690） 跌7.7%，失守190元關口；小米 （01810） 跌7.8%，報15.08元。

另外，網易 （09999）  跌4.3%，報142.5元；京東 （09618） 跌2.6%，報235元。

個別二線科技股跌幅更大，閱文 （00772） 跌6.8%；眾安 （06060） 跌9.3%；平安好醫生 （01833） 跌4.3%；金山軟件 （03888） 大跌14.8%；移卡 （09923） 跌8.5%；赤子城 （09911） 大跌15.6%；微盟 （02013） 急瀉12.8%；中國軟件國際 （00354） 插9%。

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