BCT推全港首個模擬MPF投資遊戲 透過BCT e旅程推廣投資者教育

BCT銀聯集團(「BCT」)於7月13日推出全港首個網上模擬MPF投資遊戲「BCT聯盟 • 積金之戰」送出總值十萬元的獎金獎品。參加者由即日起至今年7月24日可先登記，然後於8月3日起正式開展遊戲。張繼聰、張曦雯及MPF投資專欄作家梁世傑已獲邀成為遊戲的星級玩家，與參加者一起接受挑戰。

BCT今天推出「成績‧成就信心」全新廣告，突顯BCT為成員帶來卓越基金表現的實力。集團同時呈獻「BCT聯盟 • 積金之戰」作為聯繫大眾及MPF成員的活動，讓參加者模擬投資和管理MPF戶口，旨在透過BCT的e旅程推廣投資者教育。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時女士表示成功退休策劃的首要關鍵，是關心自己的MPF戶口及投資，除了選擇適合自己的基金，還要持續檢視戶口狀況及大市走勢，適時調整資產配置。

她說：「很多MPF成員的痛點都是無從入手，其實現時強積金管理已趨數碼化，只要電腦、手機在手，已可隨時隨地收取最新資訊，評估投資風險及轉換基金。BCT今次推出模擬投資遊戲，正是希望參加者，尤其是剛進入職場的青年一族，可以透過我們嶄新的e旅程，嘗試退休策劃，體驗管理MPF戶口。」

模擬投資二十萬MPF資產 體驗BCT e旅程

這個全港首個網上模擬MPF投資遊戲，已正式開放登記。凡年滿18歲，持有效香港身份證的市民均可在7月24日前登記。遊戲日期由8月3日至12月31日止，遊戲戶口開始時會有$200,000虛擬MPF資產，之後每月注入$5,000虛擬MPF供款，參加者可自由選擇/轉換基金，並在遊戲期間進行一系列「e任務」包括：每月查閱「戶口結單」、參閱「市場前瞻」及每季完成今年推出的「BCT投資配置易 」(BCT iPortfolio)。

在活動完結時，戶口結餘最多(佔70%)及「e任務」得分最高(佔30%)的頭三名參加者，將成為冠、亞、季軍，分別獲得30,000、15,000及8,000港元現金獎賞。而每月投資回報增長率最高的參加者，則成為每月之星並可獲得包括任天堂 - Switch NS 主機套裝、Apple - iPad 平板電腦及Dyson - Supersonic 風筒等禮品。

另外，首1,000位登記並於8月3日起登入遊戲戶口的參加者，可得50港元HKTVmall 電子購物禮券乙張。活動送出禮金禮品總值達十萬元。

有關「BCT聯盟 • 積金之戰」的遊戲細則及條款請參閱活動網站︰https://yourchoice.bcthk.com/consolidate/bct-alliance

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