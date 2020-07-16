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【零售寒冬】美國百貨公司J.C. Penney擬裁千個員工 關美152間分店

金融經濟 09:40 2020/07/16

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J.C. Penney宣布，將裁減1000個員工，包括企業管理、場地經營、國際業務等部門。

外電報道，美國百貨連鎖店J.C. Penney宣布，包括關閉美國152間分店以及裁減1000個員工，包括企業管理、場地經營、國際業務等部門。受疫情打擊，J.C. Penney已申請破產保護。

根據J.C. Penney的計劃，離職的僱員將獲得遣散費。據悉，J.C. Penney約有9萬名員工。

截至今年2月，J.C. Penney有850間分店。事實上，上月J.C. Penney已宣布關閉154間分店，作為首階段的重組，變成規模較小的營運商。

J.C. Penney於5月申請破產保護，並與債權人達成協議，取得9億美元的融資。當時公司指，希望透過重整債務及削減分店，以擺脫破產保護。

相關文章：【零售寒冬】美國百貨公司J.C. Penney申請破產保護　已獲9億美元融資

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