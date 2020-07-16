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【中芯科創板】中芯A股首日掛牌升逾2倍　H股見頂暴瀉25％（不斷更新）

股樓投資 16:22 2020/07/16

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【4時15分消息】

中芯A股首日收市報82.92元人民幣，升2倍，成交額479億元人民幣；H股全日大跌25%，收報28.75元，最低曾跌28%低見27.5元，成交額225億元，相等於騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）的成交總和。

相關文章：【中國第一芯】國信證券力撐中芯　稱其比茅台酒更珍貴

【3時消息】

中芯A股報82.93元人民幣，升2倍，成交額477億元人民幣；H股繼續跌，最新報29.7元，跌幅22.7%，成交額196億元。

【12時半消息】

中芯A股中午收報87.98元人民幣，較招股價27.46元人民幣升2.2倍，半日成交4.38億股。

H股則大插水，中午收報31.9元，大跌17%，早市最多曾跌28%低見27.5元。半日成交額154億元，是成交最活躍港股。

相關文章：【贏家智慧】中芯回A瘋炒百倍PE　中石油慘痛歷史前車可鑒

【10時消息】
千呼萬喚始出來，中芯國際A股（滬：688981）今日終於在科創板登場，開市價最高報95元人民幣，較招股價27.46元人民幣，暴升2.5倍。截至10時，中芯A股報86.88元人民幣，仍升2.2倍，成交額達233億元人民幣。

根據中芯早前發出通告指，以招股價27.46元人民幣計，對應公司2019年度扣除非經常性損益前的攤薄後市盈率（全額行使超額配售選擇權之後）為113.12倍，高於截至2020年7月4日（T-3日）中證指數發布的行業最近一個月平均靜態市盈率46.17倍。若以現價86.88元人民幣計，最新PE已達357倍。

相關文章：【中芯科創板】周四掛牌編號688981　PE百倍要趁高食糊？

A股大升，不過中芯H股（00981）卻連跌第二個交易日，繼昨日跌8%後，今早開市再跌12.5%，最新報33.65元，成交額56億元。中芯H股股價曾創新高44.8元，現價較高位已跌達25%。
 

撰文 : 李兆明

香港股票 中芯國際（滬：688981） 中芯國際（00981） 市盈率 H股 A股 科創板

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