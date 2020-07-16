【中芯科創板】中芯國際A股首掛狂升2.45倍　較H股大幅溢價

▲ 中芯國際今日在內地科創板上市，為近10年集資規模最大的A股IPO。

中芯國際 （00981） 今日以編號「688981」在上交所科創板掛牌，A股招股價為27.46元人民幣，折合約30.46港元。中芯國際首掛開市報95元人民幣，較招股價狂升2.45倍，最新回落至80元人民幣，仍較招股價高出近兩倍。

中芯國際H股昨日股價先高後低，全日大跌8%至38.45元，成交高達139.64億元。中芯H股今早開市報39.3元，升2.2%。以中芯A股約報80元人民幣，較港股大幅溢價逾1倍。

至上午9時35分，中芯H股股價再跌13%，新報33.5元，成交達18億元。

中芯國際挾內地最大晶片製造商品牌略歸A股，發行16.86億股，集資額達462.87億元人民幣，為近十年發行額最大規模A股，若在超額配售選擇權全額行使下，中芯國際集資規模可達532.3億元人民幣。

相關文章：

【中芯科創板】中芯A股上市前北水50億沽H股 周四688981科創板掛牌（第三版）

【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈

更多【科網狂潮】新聞

【書展停 訂閱禮品不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁