【中芯科創板】中芯國際A股首掛狂升2.45倍　港股曾插近3成（第二版）

▲ 中芯國際今日在內地科創板上市，為近10年集資規模最大的A股IPO。

中芯國際 （00981） 今日以編號「688981」在上交所科創板掛牌，A股招股價為27.46元人民幣，折合約30.46港元。中芯國際首掛開市報95元人民幣，較招股價狂升2.45倍。中芯A股半日報87.98元人民幣，較招股價高出2.2倍，半日個股成交383億元人民幣。

中芯國際港股昨日股價已經大跌8%，全日成交高達139.64億元。中芯港股今早開市報39.3元，升2.2%，其後急轉跌。

中芯港股股價一度跌28%，低見27.5元，其後低位反彈，中芯港股半日報31.9元，仍跌17%，成交達154億元，未足半日成交已超越昨日全日成交。

另一晶片產業相關股份-華虹半導體 （01347） 早市也曾大跌20%，半日跌17%，報28.2元，成交逾11.5億元。

以中芯A股中午收市價87.98元人民幣計，較港股大幅溢價逾兩倍。中芯A股總市值6278.63億元人民幣，流通市值約915億元人民幣。

中芯國際挾內地最大晶片製造商品牌略歸A股，發行16.86億股，集資額達462.87億元人民幣，為近十年發行額最大規模A股，若在超額配售選擇權全額行使下，中芯國際集資規模可達532.3億元人民幣。

國信：升幅超預期 內媒引述消息券商提供沽空貨源

國信證券發文稱，中芯國際是比貴州茅台（滬：600519）更珍貴的標的，但開盤價也遠高於券商的預期。該行指，在稀缺性推動下，中芯國際有貴州茅台同等議價能力，而資產在不同市場有不同價格，中芯國際估值可高於同業龍頭台積電。

中芯首日升幅狂野，內地傳媒引述一位不具名業內人士透露，上海某大型券商為客戶提供了3000萬股中芯國際的融券服務（即沽空服務）。以中午收市價計，有關A股貨源值26億元人民幣。

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