▲ Twitter遭黑客大舉入侵涉比特幣詐騙 馬斯克、巴菲特等名人帳號中招

社交媒體Twitter周三（15日）遭黑客大規模入侵，疑有人籍此騙取比特幣（Bitcoin）。多個名人及大企業的帳戶中招，包括Tesla行政總裁馬斯克、美國前總統奧巴馬、前副總統拜登、微軟始創人蓋茨、亞馬遜行政總裁兼始創人貝索斯、股神巴菲特、富商彭博，蘋果公司、Uber等。

事件在美東時間周三下午約3時（香港時間周四凌晨3時）發生。被入侵的帳戶出現可疑貼文，稱戶口擁有人要回饋社會，叫網民將比特幣滙到指定網址，然後就會收到雙倍的比特幣。

馬斯克Twitter帳戶周三出現一則推文，表示希望有人傳送比特幣（Bitcoin）至一個電郵地址 ，並承諾雙倍奉還 ；推文在發送後幾分鐘被刪除，賬戶其後又發布了第二則比特幣的推文，然後再次被刪除。同樣情況也發生在蓋茨的Twitter賬戶。

Twitter發言人表示，目前正在調查事件，稍後會再作公布。有科技網站估計，可能是有黑客發現Twitter的嚴重漏洞，或者是有人掌握了Twitter管理人帳戶的登入資料，而造成今次入侵。

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