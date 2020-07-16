▲ 【香港自治法案】特朗普據報叫停制裁林鄭月娥和韓正等官員 免緊張關係升溫

《彭博》報道，美國總統特朗普為了不想加劇與北京的緊張關係，現階段排除進一步制裁中國官員。報道引述消息指，美國政策制定者已制定制裁中國官員的名單，當中包括香港特首林鄭月娥及及主管港澳事務的國務院副總理韓正，但特朗普在簽署法案前決定叫停，暫不公布實施。

特朗普此前已簽署「香港自治法案」，法案授權華府制裁「損害香港自治」的中方及港府官員和機構，包括凍結資產及拒絕批准入境美國。報道指，雖然特朗普現時不執行制裁，但日後仍可以落實，但形容特朗普此舉與他最近以來在新型肺炎疫情、貿易及香港議題上猛烈批評中國的言論相反。

美國國務院此前就新疆問題，宣布制裁4名中國官員，包括新疆黨委書記陳全國，北京其後反制，宣布制裁4名美國官員和議員。

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