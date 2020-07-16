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【港股市況】恒指高開67點窄幅上落　新經濟股逆市跌美團跌逾2%（不斷更新）

金融經濟 10:01 2020/07/16

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【港股市況】恒指黑期升約40點　道指期貨跌59點（不斷更新）

美股向上，新冠肺炎疫苗研發傳來利好消息，加上高盛（美︰GS）上季盈利令人驚喜，道指升227點。港股若跟足ADR走勢，恒指料高開約26點，恒生指數料開報25508點。

【香港自治法案】特朗普據報叫停制裁林鄭月娥和韓正等官員　免緊張關係升溫　

【資金流向】領先指標顯示　港滙將會轉弱？

【10：00】中國第二季度GDP按年增長3.2%，預期2.4%，前值-6.8%。

【10：00】騰訊 （00700） 跌1.7%。報道指白宮幕僚長米道斯表示，華府正研究抖音海外版TikTok、騰訊旗下微
信等中國社交媒體的國家安全風險，並有可能於數周後採取行動。

【09：56】騰訊 （00700） 領跌下，大市轉跌。恒指跌約50點，報25428點。

【09：51】米蘭站 （01150） 飈近6成，高見0.395元，成交148萬元。

【09：50】創維集團 （00751） 升逾6%，高見2.55元。創維建議分拆深圳市酷開網絡科技公司，於聯交所或包括深交所等其他交易所獨立上市。

【新股IPO】創維建議分拆酷開網絡科技獨立上市

【09：47】安踏 （02020） 跌逾2%，低見69.3元。安踏發盈警，計及合營公司虧損，預期上半年純利按年減少不超過35%，去年同期錄得23.2億元人民幣。

【安踏盈警】安踏股價跌逾4%　料上半年純利跌最多35% （第二版）

【09：42】新經濟股逆市向下，除騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌1.3%；美團點評 （03690） 跌2.6%；小米 （01810） 跌1.8%。

【09：40】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 升1.6%；騰訊 （00700） 跌1.8%；港交所 （00388） 跌0.4%；友邦 （01299） 升0.9%；中移動 （00941） 升0.9%。

【09：39】大市早段窄幅上落，一度倒跌，恒指最新升26點，報25507點。

【09：35】高銀金融 （00530） 股價復牌低開11%，開報1.12元，最新跌幅擴至13%，報1.09元，成交42萬元。

【09：27】中芯國際 （00981） 升2.2%，開報39.3元。中芯國際今日以編號「688981」在上交所科創板掛牌，A股招股價為27.46元人民幣，折合約30.46港元。

【中芯國際】中芯A股科創板掛牌　H股開市升2.2%

【09：20】恒指開報25549點，升67點。騰訊 （00700） 逆市偏軟，跌0.7%，報539元。

【09：15】人民幣中間價報6.9913，上調69點子。

【09：13】即月期指開報25589點，升95點或0.4%。

【09：10】人行將進行500億元人民幣7天期逆回購。

【09：04】九毛九 （09922） 公布配售7000萬股，配售價為每股11.99元，較上日收市價折讓5.4%，所得款項淨額約為8.295億元。

【配股潮】九毛九折讓5.4%配售7000萬股　淨籌近8.3億元

【08：36】恒指黑期升約40點，報25504點；道指期貨跌59點，報26706點。

【08：10】正通汽車 （01728） 擬向不少於6名承配人配售2.45億股，配售價1.09元，較上日收市價折讓15.5%，所得款項淨額約為2.63億元，將用作一般營運資金用途。

【配股潮】正通汽車折讓逾15%配股 淨籌2.6億元

【07：50】新股香港裝修承建商德合集團 （00368） 公布招股結果，每股0.63元下限定價，公開發售超額認購9.73倍，1手中籤率10.01%。

【新股IPO】德合集團超購9.73倍 1手中籤率10.01%（附分配結果）

【07：30】高銀金融 （00530） 發通告指，於7月13日分別接獲數份通知，就旗下公司賜譽、成美控股及Goal Eagle的債務，被要求立即還款，本金連利息合共35億元。高銀同時指出，一直就還款進行積極磋商，正準備重新融資，分別是尋求87億元左右的新融資；及出售九龍啟德第4B區4號地盤，名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。高銀今日復牌。

高銀突被追35億　擬出售啟德第4B區4號地盤及尋求87億融資

【07：30】道指早段最多升428點，高見27071點，最終收升227點，報26870點，標指及納指升29及61點，報3226及10550點，納指曾升最多116點或1.1%，高見10604點。

港股ADR收報25508點，升26點或0.1%。恒指夜期升65點，收報25559點，高水77點，成交22562張。

道指升227點港股ADR升26點 原油價格升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩
 

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