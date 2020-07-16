【恒指夜期】美國失業救濟金數據差過預期　恒指夜期彈91點暫收復25000點關（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約40點 道指期貨跌59點（不斷更新）

美股向上，新冠肺炎疫苗研發傳來利好消息，加上高盛（美︰GS）上季盈利令人驚喜，道指升227點。港股今早高開低走，恒指開報25549點，升67點，其後在騰訊 （00700） 及車股領跌下，大市走勢反覆向下，恒指最終跌510點，收報24970點，跌穿25000點水平。港股收市後港元滙價轉弱，低見7.7545，創兩個月低。

【20：38】美國新一星期失業救濟金數據差過預期，恒指升幅略收窄，報25011點，升91點，高水40點。

【19：55】恒指夜期報25042點，升122點，高水71點。

【19：05】恒指夜期彈78點，高水27點，報24998點。

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【18：16】恒指夜期靠穩，最新報24968點，升48點，低水3點。

【16：10】恒指跌510點穿二萬五，收報24970點。國指收報10133點，跌256點。主板成交1998億元。早前強勢股急回吐，美團點評 （03690） 、小米 （01810） 跌逾7%；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 挫逾半成；中芯國際跌25%。

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【16：00】恒指U盤前跌502點，報24979點。

【15：46】道指期貨跌204點，報26561點。

【15：41】單是騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 2股合計，已拖低大市234點，意味相當於大市近半跌幅。

【15：40】美團點評 （03690） 跌幅擴至8%，低見184.2元。

【15：39】恒指尾市跌幅擴大至逾500點，恒指最新報24973點，跌507點。

【15：36】騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 挫半成。

【15：35】恒指跌近500點，跌穿25000點水平。

【15：29】恒指暫低見25001點。

【15：23】A股下挫，華夏滬深300 （03188） 跌4.9%，低見51.12元；南方A50 （02822） 、安碩A50 （02823） 亦分別跌逾4%。

【15：09】內地股市下挫，上證跌逾4%，深證、創業板指挫半成。港股於A股收市後，恒指跌約390點，報25089點。

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【14：43】騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 分別跌逾4%，騰訊跌至517元；港交所跌至340元。

【14：35】恒指跌約400點，跌穿25100點，再試25000點支持。

【14：30】大市再次回落至25100點水平，跌約365點。

【14：21】上證跌幅擴大至3.7%；深證跌4.6%。

【14：04】恒指跌幅收窄至300點以下，報25204點。

【14：01】本港銀行股逆市上升，滙豐 （00005） 升0.7%；恒生 （00011） 升0.7%；中銀香港 （02388） 升近2%；東亞 （00023） 升0.9%；渣打 （02888） 跌1.4%。

【13：43】恒指於25000點暫見支持，大市跌幅收窄至325點，報25154點。

【13：34】大市跌逾400點，跌至25066點，下試25000點關口支持。滬深兩市跌約3%。

【13：29】港股跌約385點，跌穿25100點水平。

【13：28】恒指跌至25100點水平，意味大市跌穿低位反彈50%水平支持（25157點）。

【13：23】內地股市午後跌幅擴大，上證跌2%；深證跌2.6%；創業板指跌3.3%。恒指跌約360點，跌至25100點水平。

【13：20】港交所 （00388） 跌幅擴至約4%，報342.4元。

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【13：14】阿里影業 （01060） 午後抽升逾2%；貓眼娛樂 （01896） 升0.3%；IMAX中國 （01970） 升1.9%。國家電影局今日（7月16日）發佈內地電影院恢復開放的通知，低風險地區在各項防控措施有效落實前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。

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【13：07】大市下跌，反向ETF向上。FI二南方恒指 （07500） 升2.5%，高見6.39元。

【13：03】港股午後初段續跌約300點，報25174點。

【12：00】恒指半日倒跌298點，中午收報25183點，失守20天綫。國指跌156點，中午收報10234點。主板成交1054億元。中芯國際 （00981） 挫17%，中午收報31.9元，成交154億元。新經濟股又見回吐，騰訊 （00700） 跌3.2%，中午收報525.5元，美團點評 （03690） 跌6.4%，中午收報187.8元。

【11：49】ATMX 4股中，以美團點評 （03690） 跌幅最大，跌逾6%，低見185.3元，其餘3股分別跌逾2%至3%。

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【11：46】港股中午收市前跌近300點，恒指報25188點，於25200點水平以下，略穿20天綫。

【11：30】恒指跌270點，報25211點，續於20天綫爭持。

【11：30】上證半日跌1.4%；深證跌1.4%；創業板指跌1.7%。

【11：24】中芯國際 （00981） 成交已接近150億元，中芯股價跌16.8%，報32元。

【11：21】國泰 （00293） 逆市造好，股價升3%，高見6.14元。

【11：13】恒指再跌約300點，跌穿20天綫水平。滙豐 （00005） 最新報37.2元，升幅全消。

【11：10】中芯國際 （00981） 跌逾2成後，跌勢略為喘定，最新跌近17%，報31.95元，今早曾低見27.5元。

【10：53】恒大健康 （00708） 倒跌後再轉升2.9%，恒大健康公布，建議修改每手買賣單位，由5000股大減9成至500股，8月6日生效。

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【10：43】大市跌勢略為回順，恒指跌約240點，報25237點。

【10：43】道指期貨跌幅擴至百點，報26662點，跌103點。

【10：40】手機孖寶下挫，其中瑞聲 （02018） 跌6%，低見50.7元；舜宇 （02382） 跌4%，低見128元。

【10：38】港交所 （00388） 跌4%，一度跌至340元水平，最新報342.6元。

【10：34】車股下挫，比亞迪 （01211） 跌1成，低見69.3元；吉利 （00175） 跌8%，低見16.1元。Tesla（美：TSLA）盤後跌2.3%，其第二季度在加州的註冊量幾乎減半。

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【10：27】大市跌至25200點水平，下試20天綫支持約25197點。

【10：26】早前強勢股下挫，騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 齊跌3%。

【10：24】港股跌幅擴至200點，報25271點。

【10：17】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升0.4%；友邦 （01299） 升0.2%。

【10：14】騰訊 （00700） 跌幅擴至3%，低見523.5元；美團 （03690） 曾跌6%，低見188元，跌穿190元關口；小米 （01810） 挫半成，低見15.44元。

【10：09】大市跌幅擴大至100點，跌穿25400點水平，報23569點。騰訊 （00700） 跌幅擴至2.5%，跌穿530元關口。

【10：08】中興 （00763） 股價跌逾3%，低見23.9元。外電報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國將對華為部分員工實施簽證限制。

【10：04】ATMX 跌幅擴大，騰訊 （00700） 跌1.8%，阿里巴巴 （09988） 跌1.5%；美團點評 （03690） 跌4.6%，低見190.8元；小米 （01810） 跌3.2%。

【10：00】中國第二季度GDP按年增長3.2%，預期2.4%，前值-6.8%。

【10：00】騰訊 （00700） 跌1.7%。報道指白宮幕僚長米道斯表示，華府正研究抖音海外版TikTok、騰訊旗下微

信等中國社交媒體的國家安全風險，並有可能於數周後採取行動。

【09：56】騰訊 （00700） 領跌下，大市轉跌。恒指跌約50點，報25428點。

【09：51】米蘭站 （01150） 飈近6成，高見0.395元，成交148萬元。

【09：50】創維集團 （00751） 升逾6%，高見2.55元。創維建議分拆深圳市酷開網絡科技公司，於聯交所或包括深交所等其他交易所獨立上市。

【新股IPO】創維建議分拆酷開網絡科技獨立上市

【09：47】安踏 （02020） 跌逾2%，低見69.3元。安踏發盈警，計及合營公司虧損，預期上半年純利按年減少不超過35%，去年同期錄得23.2億元人民幣。

【安踏盈警】安踏股價跌逾4% 料上半年純利跌最多35% （第二版）

【09：42】新經濟股逆市向下，除騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌1.3%；美團點評 （03690） 跌2.6%；小米 （01810） 跌1.8%。

【09：40】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 升1.6%；騰訊 （00700） 跌1.8%；港交所 （00388） 跌0.4%；友邦 （01299） 升0.9%；中移動 （00941） 升0.9%。

【09：39】大市早段窄幅上落，一度倒跌，恒指最新升26點，報25507點。

【09：35】高銀金融 （00530） 股價復牌低開11%，開報1.12元，最新跌幅擴至13%，報1.09元，成交42萬元。

【09：27】中芯國際 （00981） 升2.2%，開報39.3元。中芯國際今日以編號「688981」在上交所科創板掛牌，A股招股價為27.46元人民幣，折合約30.46港元。

【中芯國際】中芯A股科創板掛牌 H股開市升2.2%

【09：20】恒指開報25549點，升67點。騰訊 （00700） 逆市偏軟，跌0.7%，報539元。

【09：15】人民幣中間價報6.9913，上調69點子。

【09：13】即月期指開報25589點，升95點或0.4%。

【09：10】人行將進行500億元人民幣7天期逆回購。

【09：04】九毛九 （09922） 公布配售7000萬股，配售價為每股11.99元，較上日收市價折讓5.4%，所得款項淨額約為8.295億元。

【配股潮】九毛九折讓5.4%配售7000萬股 淨籌近8.3億元

【08：36】恒指黑期升約40點，報25504點；道指期貨跌59點，報26706點。

【08：10】正通汽車 （01728） 擬向不少於6名承配人配售2.45億股，配售價1.09元，較上日收市價折讓15.5%，所得款項淨額約為2.63億元，將用作一般營運資金用途。

【配股潮】正通汽車折讓逾15%配股 淨籌2.6億元

【07：50】新股香港裝修承建商德合集團 （00368） 公布招股結果，每股0.63元下限定價，公開發售超額認購9.73倍，1手中籤率10.01%。

【新股IPO】德合集團超購9.73倍 1手中籤率10.01%（附分配結果）

【07：30】高銀金融 （00530） 發通告指，於7月13日分別接獲數份通知，就旗下公司賜譽、成美控股及Goal Eagle的債務，被要求立即還款，本金連利息合共35億元。高銀同時指出，一直就還款進行積極磋商，正準備重新融資，分別是尋求87億元左右的新融資；及出售九龍啟德第4B區4號地盤，名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。高銀今日復牌。

高銀突被追35億 擬出售啟德第4B區4號地盤及尋求87億融資

【07：30】道指早段最多升428點，高見27071點，最終收升227點，報26870點，標指及納指升29及61點，報3226及10550點，納指曾升最多116點或1.1%，高見10604點。

港股ADR收報25508點，升26點或0.1%。恒指夜期升65點，收報25559點，高水77點，成交22562張。

道指升227點港股ADR升26點 原油價格升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩

