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道指升227點港股ADR升26點 原油價格升逾2%

金融經濟 07:33 2020/07/16

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道指升227點港股ADR升26點 原油價格升逾2%

道指升227點
美股向上，新冠肺炎疫苗研發傳來利好消息，增加市場對經濟復甦憧憬，加上高盛（美︰GS）上季盈利令人驚喜，道指早段最多升428點，高見27071點，最終收升227點，報26870點，標指及納指升29及61點，報3226及10550點，納指曾升最多116點或1.1%，高見10604點。

港股ADR升26點
港股ADR收報25508點，升26點或0.1%。恒指夜期升65點，收報25559點，高水77點，成交22562張。

原油價格升逾2%
原油價格升逾2%。上周美國原油庫存減少750萬桶，超出市場預期，市場原預期減少210萬桶。另一方面，油組及盟友擬8月起降低減產力度。紐約期油收報41.2美元，升0.91美元或2.3%；布蘭特期油收報43.79美元，升89美元或2.1%。

美滙指數跌0.2%
美股上升，美元下跌，美滙指數一度跌穿96水平，低見95.78觸1個月低，最新報96.04，跌0.2%。歐元兌美元報1.1416；美元兌日圓報106.9。

美國10年期債息報0.63厘。

紐約期金微升
金價窄幅向好，紐約期金收報1813.8美元，升0.4美元。現貨金於1814美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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