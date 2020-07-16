馬斯克巴菲特等名人Twitter帳號被入侵　發放比特幣詐騙訊息

美國社交媒體網站Twitter出現保安漏洞，特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）、股神巴菲特（Warren Buffet）等多位美國名人的帳號周三（15日）被黑客入侵，發放關於比特幣（Bitcoins）的詐騙訊息，Twitter股價收市後大跌4%。

馬斯克的Twitter帳號在周三發布帖文，要求粉絲經特定的比特幣錢包地址（BTC Address‎）向他提供比特幣，承諾所有付款將獲加倍奉還。該則帖文在發布後幾分鐘被刪除，其後發出第二則比特幣帖文，亦很快被刪除。

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除此以外，股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）、亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）、美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）、Apple和Uber公司的官方帳號都發布類似的帖文，其中一些被入侵的賬號連接到一個名為CryptoForHealth的釣魚網站。

據《The Verge》報道，由於虛擬貨幣的交易紀錄是公開且可追溯，目前發現至少價值12萬美元的比特幣已流向詐騙地址。

Twitter已就是次黑客攻擊展開調查，並限制帳號功能，用戶可能短期間內無法發文或修改密碼。