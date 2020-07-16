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高銀被追債35億復牌挫逾13%　尋求87億融資、出售啟德用地

金融經濟 09:35 2020/07/16

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圖為高銀於2018年11月以89.07億元投得的啟德第4B區4號地盤。

高銀金融 （00530） 近日捲入被追債傳聞，高銀金融今日（16日）通告，於7月13日分別接獲數份通知，旗下公司賜譽、成美控股及Goal Eagle被要求立即還款債務，本金連利息合共35億元。高銀稱，擬以兩個方式為票據及貸款進行重新融資，包括（1）尋求87億元新融資，及（2）出售2018年投得的九龍啟德地皮-第4B區4號地盤。高銀今日復牌。

高銀金融今年5月已宣布，擬以70.4億元出售上述啟德發展區第4B區4號地盤新九龍內地段第6591號私人住宅用途地盤，但6月表示延遲向股東寄發通函，至今未有更新。

高銀股價復牌低開11%，開報1.12元，最新跌幅擴至13%，報1.09元，成交42萬元。

高銀兩家子公司被追債

高銀指出，賜譽於去年4月9日，發行本金68億元的浮息優先抵押票據，作為有關票據的相關抵押文件的一部份，由賜譽與抵押信託人德意志信託（香港）訂立信託契據。

今年7月13日，賜譽接獲Borrelli Walsh Limited通知，抵押信託人聲稱委任Cosimo Borrelli及Ma Siu Ming Simon接管抵押資產，接管的重大資產有：（1）已抵押的全部賜譽股份，股份登記於成美及Goal Eagle名下；

（2）賜譽所有資產（包括對位於九龍灣啟祥道17號名為新九龍內地段6314號的一幅地塊及建於其上的宅院、建築及高銀金融國際中心的直接擁有權）；

（3）賜譽分別對高銀金融、及高銀旗下的成美、Goal Eagle及松日，應付或結欠的全部財務負債。

高銀續稱，聲請的接管人於7月13日還委任接管人及Chi Lai Man Jocelyn為賜譽董事，以接替現時全部董事。

至於成美及Goal Eagle，於去年3月29日，獲得由若干獨立金融機構授出一筆分為兩部分的定期貸款融資，本金額約14.95億港元及2.43億美元（相當於約18.95億港元），德意志銀行香港分行出任代理人。到今年7月13日，成美與Goal Eagle接獲代理人的函件，高銀則接獲抵押信託人的函件（統稱「催繳函」），要求立即支付貸款本金及所產生的利息合共約15.42億港元及2.5億美元（相當於約19.56億港元）。

高銀指出，質疑相關提交予公司註冊處的表格，未有經高銀、賜譽或松日授權，表格的登記有待確認。高銀並將對董事替換、接管等進行抗辯。

高銀同時指出，一直就還款進行積極磋商，正準備重新融資，集團持有的寫字樓物業當前市值介乎150億至165億元，足以抵債，有信心短期內為票據及貸款取得再融資。

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