【中國經濟】第二季度GPD揭盅 按年增長3.2%勝預期

國家統計局今日公布第二季度經濟增長數據，負轉正，優於巿場預期。初步核算，上半年國內生產總值456614億元，按可比價格計算，2020上半年GDP同比下降1.6%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%。 從環比看，二季度國內生產總值增長11.5%。

分產業看，第一產業增加值26053億元，同比增長0.9%；第二產業增加值172759億元，下降1.9%；第三產業增加值257802億元，下降1.6%。

國家統計局表示，上半年中國經濟已漸漸克服肺炎疫情帶來的負面影響，經濟呈現恢復性成長和穩定復甦的態勢。不過中國經濟還不是全面性的復甦，部份經濟指標仍在走弱，反應疫情衝擊帶來的損失還需要彌補。

惟目前全球肺炎疫情進展仍不樂觀，疫情對全球經濟帶來的巨大衝擊將繼續發展演變，外在風險挑戰明顯增加，內地經濟恢復仍有壓力。

另外，上半年全國規模以上工業增加值按年下降1.3%，預期跌1.5%，前值跌2.8%。其中，第二季增長4.4%，第一季為下降8.4%。6月份按年增長4.8%，增速比5月份加快0.4個百分點，與預期相同，連續3個月增長；按月增長1.3%。

上半年社會消費品零售總額172,256億元，按年下降11.4% ，預期跌11.2%，前值跌13.5%。其中，第二季下降3.9% ，比第一季收窄15.1個百分點。6月份按年下降1.8%，預期升0.5%，前值跌2.8%；按月增長1.34%。

國家統計局指出，上半年中國城鎮新增就業人數564萬人，達全年目標的62.7%。6月份，中國城鎮調查失業率為 5.7%，比5月份下滑0.2個百分點。而31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，比5月份下降0.1個百分點。

上半年中國人均可支配所得達1.57萬元人民幣，年增2.4%，漲幅比第一季上升1.6個百分點；扣除價格因素實質人均所得則下滑 1.3%，跌幅縮小2.6個百分點。中國人均可支配收入中位數達人民幣1.3萬元人民幣，名目年增率0.5%。

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