【美股收市】道指4連升 標指漲0.9%逾一個月高位

道指連升4天，即市曾越27000關，能源及工業股造好，帶動標指漲0.9%，升見6月8日以來高位。

新冠肺炎疫苗研發傳來利好消息，增加市場對疫後經濟復甦的憧憬，加上重磅金融股高盛（美︰GS）上季盈利不跌反升，令投資者驚喜，美股延續前一日升勢，道指開市彈逾400點，惟其後科技股回落，拖累道指中段近400點升幅幾乎全數抹掉，納指亦由升轉跌。

道指早段最多升428點，高見27071點，本港今晨4時，升227點，報26870點，標指及納指升29及61點，報3226及10550點，納指早前曾升116點或1.1%，高見10604點；Stoxx歐洲600指數收市升1.8%，英德股升1.8%，法股升2%。

標指11個板塊僅公用股下跌0.4%，工業股升2.5%最亮麗，能源及金融股亦有逾1.9%升幅，原材料及醫療保健股升1.7%及1.3%。

美國聯儲局褐皮書顯示，由於多個州份解除封鎖，消費活動開始有所恢復，美國經濟在7月初出現復甦萌芽。雖然經濟活動可能在5月底和6月初有所回升，但自褐皮書調查期以來，許多州份疫情重燃，很可能抑制經濟復甦。

另方面，彭博社引述知情人士指，美國總統特朗普向幕僚表示，應暫時排除進一步制裁中國官員，以免令美中緊張關係升級，消息亦利好大市。

科網股偏軟，FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabet）早段回調，亞馬遜曾跌3.6%居前，Netflix亦曾跌2.8%，其餘三股一度跌0.6%至1.5%，遏抑納指升勢。

高盛帶領大市向上，股價最多升逾5%。該行上季業績報喜，調整後每股盈利不跌反升，按年升8%至6.26美元，遠勝市場預期的3.78美元；整體盈利亦升2%至22.5億美元。

聯合保健（美︰UNH）則偏軟，曾跌逾3%。雖然公司上季盈利表現佳，調整後每股盈利按年急升97%至7.12美元，遠勝預期，但收入遜預期，且公司預期之前因新冠肺炎疫情而延期的手術，將會或正在補回，料會增加公司開支。

生物科技公司Moderna（美︰MRNA）則一度升近18%，主因旗下新冠肺炎疫苗的測試報喜，全部接種過的測試者均產生抗體。媒體報道指超過一半測試者出現不良反應，其中一個測試小組報告稱受試者出現嚴重的反應，白宮衛生顧問福西（Anthony Fauci）回應指出現副作用並不令人擔憂。

蘋果（美︰AAPL）曾升逾2%，尾市升幅收窄至0.7%，公司跟歐盟的稅務官司勝訴，獲法院裁定不用向愛爾蘭補交130億歐元稅款，但市場預期歐盟將會上訴。

歐盟即將舉行峰會，市場料歐盟領袖將同意刺激方案，利好歐元，曾見1.1452美元的4個月高位；美滙指數跌0.2%，報96.05；日圓升0.3%，報106.94兌1美元。

美國原油庫存跌幅較預期大，惟石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)落實調低減產幅度的行動，限制油價升勢。

紐約期油收市升91美仙或2.3%，報41.2美元；倫敦布蘭特期油收市升89美仙或2.1%，報43.79美元。