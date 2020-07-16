【美股午市】科技股回調遏納指 道指400點升幅減半

新冠肺炎疫苗研發傳來利好消息，增加市場對疫後經濟復甦的憧憬，加上重磅金融股高盛（美︰GS）上季盈利不跌反升，令投資者驚喜，美股延續前一日升勢，道指開市彈逾400點，惟其後科技股回落，拖累道指中段近400點升幅幾乎全數抹掉，納指亦由升轉跌。

道指早段最多升428點，本港今晨1時30分，升184點，報26827點，標指及納指升24及25點，報3221及10513點，納指早前曾升116點或1.1%，高見10604點；Stoxx歐洲600指數收市升1.8%，英德股升1.8%，法股升2%。

標指11個板塊幾乎全綫上升，工業股升2.4%最俏，原材料及能源股亦升逾1.8%，金融及醫療保健股升1.4%及1%。

科網股偏軟，FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabet）早段回調，亞馬遜曾跌3.6%居前，Netflix亦曾跌2.8%，其餘三股一度跌0.6%至1.5%，遏抑納指升勢。

高盛帶領大市向上，股價最多升逾5%。該行上季業績報喜，調整後每股盈利不跌反升，按年升8%至6.26美元，遠勝市場預期的3.78美元；整體盈利亦升2%至22.5億美元。

聯合保健（美︰UNH）則偏軟，曾跌近3%。雖然公司上季盈利表現佳，調整後每股盈利按年急升97%至7.12美元，遠勝預期，但收入遜預期，且公司預期之前因新冠肺炎疫情而延期的手術，將會或正在補回，料會增加公司開支。

生物科技公司Moderna（美︰MRNA）則一度升近18%，主因旗下新冠肺炎疫苗的測試報喜，全部接種過的測試者均產生抗體，午市有回吐，升幅收窄至5.8%。

蘋果（美︰AAPL）升逾2%，午市升幅收窄至0.5%，公司跟歐盟的稅務官司勝訴，獲法院裁定不用向愛爾蘭補交130億歐元稅款，但市場預期歐盟將會上訴。

歐盟即將舉行峰會，市場料歐盟領袖將同意刺激方案，利好歐元，曾見1.1452美元的4個月高位；美滙指數跌0.2%，報96.05；日圓升0.3%，報106.93兌1美元。