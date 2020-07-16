【美國疫情】首有州長確診 俄克拉何馬州長不愛戴口罩

▲ 【美國疫情】首有州長確診 俄克拉何馬州長不戴口罩

美國俄克拉何馬州州長斯蒂特（Kevin Stitt）確診感染新冠肺炎，為美國疫情爆發以來首位確診的州長。斯蒂特與記者舉行視訊會議時，公布自己確診的消息。他表示，雖然身體有點疼痛，但目前感覺良好。這位共和黨州長近日多經被批評「講一套，做一套」，鼓勵民眾戴口罩同時，自己在公開場合少戴口罩。他正在家中隔離及工作。

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俄克拉何馬州衛生部門呼籲，保持社交距離。斯蒂特亦鼓勵民眾戴口罩，但他被指不是個好榜樣，因鮮在公開場合以口罩示人，至今也未實際「口罩令」。

斯蒂特在3月，即美國疫情爆發早期，於Twitter上載一張與2個孩子的合照，攝於一間人多擠迫的餐廳，並稱「今晚真擠迫」。他被轟沒有防疫意識，其後刪除了該相片。

總統特朗普（Donald Trump）上月在俄克拉何馬州塔爾薩（Tulsa）舉行造勢大會，斯蒂特亦有出席。早前有官員指出，當地感染人數激增，「非常有可能」與集會有關。雖然參與人數遠低於預計，但造勢活動被批未有保持社交距離、未強制民眾戴口罩。

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記者：韓羚