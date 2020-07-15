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【資金流向】領先指標顯示　港滙將會轉弱？

金融經濟 23:17 2020/07/15

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美國特朗普簽署香港自治法案後，港滙偏軟，稍為跌至7.7523水平，但未足以證明與中美角力有太大關係，反而主要原因是港元拆息下跌，與樓按掛鈎的1個月拆息報0.3297厘，創今年新低，同期港元與美元的息差大幅收窄，圖表顯示，港美息差大幅收窄後，港滙將會轉弱。

以1個月息差比較，港元較美元息差收窄至0.2厘（白綫），黃綫為港元滙價，向上即轉強，目前處7.7523。

上圖白綫為港美1個月息差，港元拆息較美元拆息高，美國突然減息又量寬，美元拆息趨向下跌。不過，港元雖然與美元掛鈎，港元拆息並無下跌，因為當時中概股來港作第二上市，新股招股活躍，刺激港元使用，港美1個月息差一度達1厘，港滙居高不下，金管局更頻接美元錢，以向市場賣出港元，反映環球對港元需求強勁，據本網統計，截至7月15日，金管局今年以來已累計29度接錢，注資逾千億元。

新股活動在下半年開始時轉靜，企業派息高峰亦逐步過去，港美拆息急收窄，1個月港美拆息收窄至僅0.2厘，港美息差收窄，則預示港滙轉弱。

2月港美息差收窄至0.2厘，港滙亦在一段時間後，跌穿7.79水平，其後隨美國印銀紙，港美息差擴闊，港滙亦應聲急彈至7.75強方兌換水平，以反映資金流入。

港元與美元掛鈎，港元拆息較美元拆息高時，會吸引資金流入，作套息交易，以0.5厘以上屬吸引水平。在各時期拆息之中，僅1年期港美息差仍有0.55厘。

港美息差（厘）
隔夜 0.0223
1周 0.0886
1個月 0.1550
2個月 0.2093
3個月 0.2889
半年 0.4241
1年 0.5505

與此相印證的是，港股成交亦見下跌，雖然仍達1642億元，但比高峰時2508億元，已減少35%，以此觀望，資金流入放慢，但未見流走，不過，港滙轉弱可能成短綫趨勢。

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