【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/07/17 分享： 德國總理默克爾早已宣布2021年卸任兼離開政壇，但「鐵娘子」注定沒法安靜地淡出政治舞台，皆因新冠肺炎這場百年一遇的全球大流行瘟疫，改變了世界原有的生活方式、民眾習慣，以至國際社會的秩序下，歐盟急須發憤圖強，成為真正能與中美鼎足而立的「超級大國」。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 2020/07/11 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 2020/07/15 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 2020/07/15 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 2020/07/15 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 2020/07/15 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 2020/07/14 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 外交 政治 財政政策 默克爾 德國 歐盟 歐債危機 脫歐 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入