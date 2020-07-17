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【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/07/17

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德國總理默克爾早已宣布2021年卸任兼離開政壇，但「鐵娘子」注定沒法安靜地淡出政治舞台，皆因新冠肺炎這場百年一遇的全球大流行瘟疫，改變了世界原有的生活方式、民眾習慣，以至國際社會的秩序下，歐盟急須發憤圖強，成為真正能與中美鼎足而立的「超級大國」。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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