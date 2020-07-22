【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住

經過長達4日的馬拉松會議，德國總理默克爾終於克服再任歐盟輪任主席後的首個考驗，於歐盟特別峰會上，成功說服「節儉4國」（frugal four，即奧地利、丹麥、荷蘭及瑞典），接受歐盟早前公布成立巨額救市基金的復甦計劃，以及長達7年的預算方案，但基金規模由原先8500億歐元，降至7500億歐元（約6.6萬億港元）。

不再做守財奴，豪花4萬億刺激經濟

不拒共同發債，默許歐盟進一步融合

中美以外最重要勢力，難再韜光養晦

德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸

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默克爾（Angela Merkel）早已宣布2021年卸任兼離開政壇，但「鐵娘子」注定沒法安靜地淡出政治舞台，皆因新冠肺炎這場百年一遇的全球大流行瘟疫，改變了世界原有的生活方式、民眾習慣，以至國際社會的秩序下，歐盟急須發憤圖強，成為真正能與中美鼎足而立的「超級大國」。

既不向中國靠攏，也不與美國走得更近，堪稱歐盟近年的固有立場。惟歐盟作為世界第三大勢力，身處中美角力這盤隨時長達數十年的大棋局，若仍像過去20年般明哲保身，難以說得過去。

相隔13年、今年7月起第二次擔任歐盟輪任主席國半年的默克爾，從來都不願與中美兩國直接衝突，但她顯然明白德國是黃袍加身，只能挺身而出，承擔領導歐盟與中美抗衡的巨大責任。否則，歐盟及德國就只能眼白白看着其他成員國，步上英國脫歐出走的後塵。

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歐盟要有所作為，德國絕不可能只作旁觀者，更要做好領導角色。其中，德國一直不願在財金政策上向歐盟讓步，但默克爾為了讓歐盟能與中美平起平坐，終於有所覺悟。

首先，德國不再做守財奴，一改逾半世紀以來量入為出的財政紀律，尤其大幅增加內需，務求帶動歐盟整體的經濟增長。自二戰戰敗以來，德國一直追求平衡預算，不容許過度舉債，甚至將相關條文寫入憲法。

新冠肺炎疫情令全球滿目瘡痍，柏林政府至今公布高達4500億歐元（約4萬億港元）的財政政策，等同2019年國內生產總值（GDP）的13.3%，金額及GDP比重之高均為歐洲之最；以全球計，也只有佔GDP 20%的日本更高。出手速度之快，亦是世界數一數二，完全符合德國人重視效率的民族性。

相對而言，歐盟另一大國法國的刺激經濟方案，只佔該國GDP的4.4%。區內不少財政壓力較大的國家，甚至只能以延遲繳稅等非直接措施來支持經濟，以免增加國家本已不低的赤字及債務。

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其次，德國向來是歐洲一體化的最大絆腳石，尤其是涉及財金領域時，但默克爾終於頑石點頭，不再抗拒歐洲進一步融合。

默克爾5月宣布，支持歐盟統一發債的計劃，打破「各國共同承擔歐洲債務」這個德國朝野的多年禁忌。歐元區成員國統一發債，被視為歐元區要長遠走下去的必要元素，有利歐元區以至歐盟的經濟發展。

歐洲金融市場對此更投下肯定一票，直指默克爾這次行動，重要性拍得住歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi），2012年高呼會不惜一切捍衛歐元，刺激歐元區多國債息大幅回升，得以結束歐債危機的一番話。

作為歐洲最具影響力的領袖，默克爾應該明白，德國多年來韜光養晦的方針，在現今這個全球化及多邊主義備受威脅的大時代，根本已經行不通。畢竟歐美關係已回不到從前，中歐之間的摩擦，也只會隨着中國崛起而不斷增加。

正如本欄早前提到，面對中美角力愈趨加劇，歐盟應該不甘繼續充當大國身後配角，必須進一步走上國際最前線，在大國博奕之間展現影響力。

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