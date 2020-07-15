國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？

▲ 國泰疫市以保存現金為重點策略，最新就推出外賣服務。

新冠肺炎疫情反覆，各地航空復航時間未明，國泰航空 （00293） 航班營運大減，港人想食飛機餐也難有機會。國泰航空飲食服務（CPCS）最新就推出外賣服務，向機場和東涌人士提供外賣午餐服務，毋須飛行也可以享用飛機餐同等的食物。

在疫情下，國泰不單航班也大受影響，連帶短綫航班也大減用餐服務，降低傳染風險。最新利用空餐產能，可算配合國泰主席賀以禮的保存現金策略。

不過，國泰航空飲食服務未有提供「雞卷」等經典飛機餐，餐牌食物相對與日常餐廳接近，包括香草雞汁燒雞胸配手指薯及西式雜菜、芝士松子仁菠菜茄丁汁長通粉、甜酸魚塊飯和泰式青咖喱飯，兩款西餐及兩款中餐以供選擇，每款只售40元。

▲ 國泰向機場、東涌工作人士提供外賣服務。

國泰航空飲食服務回應本報查詢時表示，明白在機場地區工作的人士都希望能夠輕易購買外賣午餐及保持社交距離，因此由周四（16日）起開始為機場同業推出午餐外賣服務。

公司指，每逢星期一至五，在上午10時前透過短訊訂餐，便可於同日中午時段收取外賣午餐。

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