【疫市營商】傳統婚攝與新興婚攝　經營模式大比併

▲ Picasso Wedding有5間門市及1間影樓，主攻海外婚攝。承禧則發展室內影樓婚攝，主打入屋家庭風格。（梁偉榮攝／陳國峰攝)

疫情再爆令本港彌漫着一片愁緒，但尖沙咀百利及太子金都商場依舊充滿「囍慶」，皆因這兩個商場是傳統婚禮店舖集中地。傳統婚紗攝影商「Picasso Wedding」聯合創辦人Andrew認為，準新人無從入手預備時，行逛婚禮主題商場便能找到所有服務。不過，隨着社交媒體普及，婚攝公司經營模式出現變化，新興婚攝商「承禧」沒有實體店，其負責人蔡承禧相信，一電腦已可走天涯。

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1. 實體店 VS 網店

Picasso Wedding經營了16年，由1間門市發展到現在擁有5間門市及1間影樓。Andrew表示，單靠網上推銷不夠，客人可到店舖直接與攝影師交談，攝影師亦可即場展示相片及影片給客人觀賞。

承禧於2018年創立，至今都沒有實體店，主要靠社交媒體吸客，再相約到咖啡店，帶備電腦傾談細節。蔡認為，這亦能滿足客人想了解的相片風格，未必需要實體店。

▲ 婚攝商承禧沒有實體店，其負責人蔡承禧相信，一電腦已可走天涯。（陳國峰攝）

2. 一條龍服務 VS 分項服務

Picasso Wedding提供多項服務，攝影、化妝、婚紗、海外租車費用全包，Andrew覺得，這能方便客人，特別是海外拍攝。

承禧則沒有一條龍服務，但蔡卻指，這更具彈性，「結婚一生人一次，不少客人對每樣服務都有要求，可能喜歡找A攝影、用B化妝、穿著C的婚紗，沒有綑綁套餐反而更能切合客人需要。」

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3. 海外拍攝 VS 本地拍攝

Picasso Wedding婚紗拍攝遍及歐洲、澳洲、亞洲十多個城市，更推出雙城記婚攝，任選兩地拍攝兩天，更可分開兩次享受服務，「有客人結婚前影一輯，4年後再攜同小朋友影另一輯。」

定位為小店的承禧資源有限，主攻本地婚攝，按客人喜好物色本港不同場景：「希望透過了解客人的故事，去充滿回憶的地點拍攝，比去熱門婚攝景點更有意義。」

▲ Picasso Wedding提供多項服務，婚紗拍攝遍及歐洲、澳洲、亞洲十多個城市。(Picasso Wedding提供圖片)

4. 增值服務 VS 不鬥平

婚攝品牌有不同經營模式，但不變的是要以服務取勝。Picasso Wedding攝影師年資最淺都10年，堅持不聘請自由工作者，易於控制質素。除了拍攝服務，有時更幫客人訂機票酒店，以及介紹當地的旅遊熱點。

承禧亦着重服務，包括開Whatsapp群組與客人商討要求、多次提點婚禮程序等。對於有婚攝公司推拍攝1小時連美化相片竟不用1000元，蔡認為，客人光顧是因為服務貼心，以及信任攝影師的拍攝風格，不希望市場鬥平，並笑言：「鬥平總會有人平過你。」

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5. 不設限期VS室內拍攝

旅遊限制及隔離令打擊海外拍攝生意，Picasso Wedding今年接新定單的生意跌3至4成，故推無限次免費更改日期，且不設到期日，吸引不少客人預訂明年的日本櫻花婚攝。

疫情下承禧生意跌超過5成，蔡明白客人未必想外出，故加強發展室內影樓婚攝，現時已物色並租用一些主打家庭風格的影樓。

記者：朱悅瀅