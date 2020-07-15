【新股IPO】明三新股掛牌 嘉興燃氣9908跑出升32%

股停不了，明日再有3新股掛牌，分別是嘉興燃氣（09908）、山東鳳祥（09977）及渤海銀行（09668），到底暗盤表現又如何呢？

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根據輝立交易平台顯示，嘉興燃氣暗盤高開20%，報12元，最高曾見18元，收市報13.2元，較招股價10元升32%；一手500股，帳面賺1,600元。另外，山東鳳祥高開5.1%報3.5元，最高見3.8元，低見3.34元，收市報3.53元；較招股價3.33元微升6%，一手1,000股計，帳賺200元。至於渤海銀行暗盤價則較平穩，平開報4.8元，高低見4.81元，低見4.62元，收市報4.79元。

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