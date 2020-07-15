【香港自治法案】港府：單獨關稅區非個別國家施予或撤銷 法案對港金融機構不具法律效力

▲ 港府：單獨關稅區非個別國家施予或撤銷 法案對港金融機構不具法律效力

美國總統特朗普簽署通過《香港自治法案》，正式生效。港府晚上發聲明回應，強烈反對香港自治法案成為美國法律，並對美方推出連串措施表示極度反感及強烈不滿。

政府同時指，香港單獨關稅區的獨特地位，非個別國家施予或可以撤銷；將會仔細研究美方的措施有否違反世貿規則，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港的利益。此外，港府重申法案及行政命令的措施對香港的金融機構不具法律效力。

港府：中央制定國安法及時、合情、合理

特區政府發言人指，美方出於自身的政治考量，以人權、民主和自治為藉口，違反國際法推出措施，目的是藉香港問題製造事端，打擊中國；更令人氣憤的是美方不斷破壞香港特區和中央在「一國兩制」下的關係，並以甚麼「支持港人」的政治口號來美化其惡劣行為，做法虛偽。此舉亦勢必損害中美和港美之間的關係和共同利益，為美國企業和人民帶來極大損害。

發言人又重申，鑑於香港面臨的國家安全風險日見突顯，特別是自去年6月以來不斷升級的暴力和社會混亂情況，中央制定《港區國安法》是及時、合情和合理的決定。

美若認為實施限制而不損自身利益 港府：自欺欺人

美國對香港的貨物貿易順差在2010年至2019年間累計約3,100億美元，單是2019年也超過260億美元，是美國貿易夥伴中最高。而現時有約1,300間涉獵範圍甚廣的美國公司在港經營，享有與本地企業進入內地市場的同等待遇，美國商會是香港目前最大的國際商會，而8.5萬名美國公民亦以香港為家。

發言人指，若美方認為單方面推出各種限制正常商業活動或人員交流的措施不會影響美國的利益，並形容是「自欺欺人」。

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