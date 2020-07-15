【美股開市】疫苗報佳音+高盛績佳 道指升400點

美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）的新冠病毒疫苗研發傳出好消息，所有受試驗者身上都出現抗體，經濟復甦步伐有望加快，加上高盛（Goldman Sachs，美：GS）盈利收入都遠勝預期，驅散疫情惡化及中美緊張加劇陰霾，道指開市升近400點。

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Moderna在《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）發表報告，公布其新冠病毒疫苗人體測試結果，45名受試者全部成功產生抗體，疫苗研發報捷，Moderna股價急升16%。

高盛今日公布季績，盈利按年不跌反升，升8%至6.26美元，遠勝預期的3.78美元，收入按年急升41%至133億美元，是集團歷來第2高，主因環球市場（Global Markets）業務表現強勁，收入急升93%至71.8億美元。業績驚喜，高盛股價升近5%。

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近期持續領升的科技股相對較弱，納指僅升0.6%。FAANG五大科技股中，蘋果（Apple，美：AAPL）歐盟稅務官司勝訴，歐盟普通法院裁定蘋果不用向愛爾蘭補交130億歐元稅金，蘋果升1.8%；亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、Netflix（美：NFLX）偏軟，跌逾1%。

歐洲法院裁定 蘋果無需向愛爾蘭交還1150億稅款

油價方面，美國石油協會（API）最新統計顯示，美國上周原油庫存大跌832萬桶，減幅大於預期的228萬桶，刺激油價向上，紐約期油升0.4%，報40.45美元，布蘭特期油升0.35%，報43.05美元。

美元繼續偏軟，美匯指數跌0.4%，失守96關，報95.8；歐元和英鎊向好，分別升0.3%和0.7%，報1.1436美元和1.263美元。

責任編輯：林建忠

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