Google推出新工具　翻譯古埃及象形文字

▲ Google昨（15日）推出全球首個透過機器學習的埃及象形文字的翻譯工具Fabricius，讓Google用家及學者研究埃及象形文字。

隨著科技進步，翻譯軟件功能也愈來愈多元化。除了可以透過Google翻譯，將中文譯成英文、日文譯成中文等外。Google在昨（15日）更推出全球首個，透過機器學習的埃及象形文字的翻譯工具Fabricius，讓Google用家及學者研究埃及象形文字。

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Google昨趁羅塞塔石碑（Rosetta Stone）出土紀念日宣佈，推出翻譯工具Fabricius。工具透過人工智能（AI）技術解碼古代語言，更可將用家所寫開的文字，翻譯成埃及象形文字。不過值得注意的是，目前僅可用英文字翻譯，暫時未能將中文翻譯成象形文字。

▲ 例如輸入「Hi Nice to meet you」，工具就會助用家翻譯成埃及象形文字。（Fabricius截圖）

▲ 不過較可惜的是，目前僅可用英文字翻譯，暫時未能將中文翻譯成象形文字。（Fabricius截圖）

另外，用家也可在程式上，學習如何書寫埃及象形文字，並將信息傳送予朋友分享。Google解釋，Fabricius採用Google Cloud的AutoML Vision技術創建的一個機器學習模型，學習解碼埃及象形文字，盼能藉此推動古代語言研究領域的發展。

▲ 用家也可在程式上，學習如何書寫埃及象形文字。（Fabricius截圖）

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責任編輯：曾曉汶