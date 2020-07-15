【樓市現象】外籍機師逾千萬購晉嶺特色戶 代理：可能呢度較方便搭車去「夜浦」

經常要往返赤鱲角香港國際機場的機師，不少愛居住在鄰近機場的東涌區，方便工作，東涌一帶的私人屋苑就成為機師或機組人員的居住的集中地。

不過，也有機師偏好九龍區物業，香港置業區域董事馬漢偉表示，該行剛促成一宗晉嶺頂層單位連天台及車位買賣成交，一名外籍機師剛以1,098萬元購入深水埗晉嶺高層兼連天台（連一個車位），單位向東南望開揚市景，為2房套間隔，實用面積約544平方呎，連93平方呎天台。馬漢偉稱，單位以1,200萬元放盤5個月後獲該機師接洽，他心儀單位位處高層兼擁天台及車位，睇樓1次即拍板入市。經議價後，獲減價102萬元，以約1,098萬元成交，實用呎價約20,184元。

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資料顯示，原業主於2014年1月以約767.5萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約330.5萬元，物業升值約43.1%。晉嶺為遠東發展旗下的單幢式精品住宅項目，物業樓齡約5年。目前晉嶺單位的每平方呎成交價約1.7萬至1.8萬元水平，由於上述特色單位主要以用家持有，幾乎未出現過放盤，單位成交呎價創新高。

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為何該外籍機師願意斥資高價購入晉嶺單位?馬漢偉指，該買家也曾參觀過區內其他物業，包括萬科香港旗下長沙灣項目、位於福榮街201號的The Campton，但該項目的普通2房單位樓價已達900餘至1,000萬元，而上述晉嶺的天台特色單位連一個車位樓價只是1千餘萬，單位景觀也十分開揚，相對吸引。

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至於為何他不選擇在東涌買樓呢?馬漢偉推測指：「你要去『夜浦』的話，在深水埗一定較方便吧?你住在東涌的話，也未必有的士肯載你回家了！」

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