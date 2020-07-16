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【經濟理論】甚麼是資產負債表衰退？

環球政經 12:00 2020/07/16

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野村經濟學家辜朝明（Richard Koo）在2009年出版關於日本經濟衰退的著作中，首次提出「資產負債表衰退」（Balance Sheet Recession）理論，以企業減債行為解釋經濟衰退周期。簡單而言，當一個國家的資產價格泡沫破滅後，企業在資不抵債下，會將原有賺取最大利潤的目標，變為減量減少負債。此時，企業會將多數收入用於還債，且避免主動貸款及投資，央行貨幣政策因而失效，造成通縮風險，從而導致經濟衰退。

該理論將經濟周期區分為「陰」、「陽」兩個階段。在「陽」階段，一如傳統主流經濟學所描繪的狀態，企業的資產負債表健全，並以利潤最大化作為經營目標。此時，社會總需求強勁、面臨通脹壓力，且對利率變化敏感，貨幣政策為理想的調控工具。相較之下，財政政策或導致「排擠效應」（crowding out effect），即政府參與市場的行為會令非政府部門投資的相應減少，應盡量避免使用。

然而，中央銀行收緊貨幣政策，導致資產泡沫破滅，經濟周期便開始踏入「陰」階段。企業資產負債表逐步失衡，出現資不抵債的情況，並轉變為負債最小化經營模式。當企業的行為趨於一致時，經濟將喪失需求動能，最終導致整體經濟陷入資產負債表衰退。由於企業要全力償還債務，還債以外的資金需求疲弱，即使利率降至零亦不會主動借貸，貨幣政策因而失靈。此時，經濟面臨通縮危機，政府必須大規模使用財政政策刺激經濟，以維持社會總需求。

但縱使企業捱過難關，最終完成債務償還，債務抵觸情緒依然存在，一般消費者亦因未雨綢繆，而傾向儲蓄，導致利率繼續低迷。當企業對借貸的抵觸情緒漸漸消退，開始更加積極地進行融資，才再次進入了「陽」的階段。市場對資金需求重新恢復，貨幣政策再次發揮效力，並漸漸取代財政政策，成為政府進行調節經濟的主要工具，隨著下一個經濟泡沫形成，經濟將再度走進「陰」階段。

與傳統經濟衰退不同，資產負債表衰退持續時間更長，視乎泡沫大小及政府能否因應經濟狀況採取針對性刺激措施，而最經典例子就是日本90年代經歷經濟衰退，又被稱為「失去的20年」。


1985年，日本簽訂「廣場協議」，在日圓面對顯著升值壓力下，日本積極增加內需，並且減息至當時歷史低位，房地產市場和資本市場出現大幅上漲，造成巨大資產泡沫。當泡沫破滅之後，資產價格以極快速度下降，企業的資產負債表出現反轉，資產快速縮水，企業陷入被銀行中斷貸款等財務困境。 為了生存，日本企業所賺的利潤都得用來還債，對開展新的投資變得異常謹慎。從1995年起，日本企業在一段長時間停止申請新的貸款，同年年底，日本銀行業的不良資產超過40萬億日元，佔日本當年GDP的8.5%。

撰文 : 國際組

中央銀行 經濟衰退 經濟 財政政策 貨幣政策 減息 銀行 行業 日本央行 GDP

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