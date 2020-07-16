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【港區國安法】日本經濟大師辜朝明：港國金地位勢受影響　未來還看兩大變數

環球政經 12:00 2020/07/16

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提出「資產負債表衰退」的野村綜合研究所首席經濟師辜朝明（Richard Koo）接受本刊獨家專訪時指，《港區國安法》在6月底實施後，必然會影響中國以香港作為通往全球金融市場的集資中心，「為何上海和深圳不是國際金融中心，而香港卻是？這是因為香港制度和內地不同，如果香港被迫跟隨中共的做法，很多富豪、內地高官或多或少都會將資產轉移到新加坡或其他地方。」

相關文章: 【經濟理論】甚麼是資產負債表衰退？

美國總統特朗普周二（14日）簽署《香港自治法案》，進一步威脅香港。辜朝明指，西方國家必然對《港區國安法》有反應，但西方國家都在觀望九月的立法會選舉能否公平公開地進行，如果屆時再生變故，相信西方國家會再有強烈反彈。

至於國安法會對香港的國際金融中心地位有多程度的影響，他指:「香港之所以是國金中心，除了因為鄰近中國外，還因為有良好的金融基建（Financial Infrastructure），即良好的制度及監管，以及人力資源。而兩者中，前者不會立即出現變化，但人才方面，如果看到交易員、會計師等等的專業人才移民，便是香港國際金融中心受損的最大證明。」

(節錄，詳文見第663期封面故事)

撰文 : 國際組

移民 選舉 經濟 特朗普 立法會 會計 金融 人力資源 港區國安法 國安法

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