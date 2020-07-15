  • 30°C
香港時間 : 2020715日 (三) 20:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享）

環球經濟金融 19:33 2020/07/15

分享：

美國參眾兩院通過《香港自治法》，總統特朗普在死前終於簽署，同時以行政命令取消香港特殊待遇。但從這次演說來看，特朗普對於打香港牌的意慾有限，心思都放在另一處。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享）
2020/07/14
【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享）
【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享）
2020/07/13
【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享）
【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享）
2020/07/13
【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享）
【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享）
2020/07/11
【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享）
難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享）
2020/07/08
難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享）

最新專欄文章 更多

【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享）
今日
【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享）
【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享）
2020/07/14
【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享）
【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享）
2020/07/14
【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享）
【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享）
2020/07/13
【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享）
【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享）
2020/07/13
【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享）
特朗普 中美關係 外交 美國 中國 香港 總統大選 選舉 政治 拜登

上一篇文章

英國藝術家扮清潔工入地鐵塗鴉 籲民眾戴口罩（有片）

下一篇文章

【美股業績】聯合保健收入遜預期 市前偏軟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
【港區國安法】特朗普：已簽香港自治法　終止對港特殊待遇
【港區國安法】特朗普：已簽香港自治法　終止對港特殊待遇
政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告
政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間20:00）