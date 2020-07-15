【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 環球經濟金融 19:33 2020/07/15 分享： 美國參眾兩院通過《香港自治法》，總統特朗普在死前終於簽署，同時以行政命令取消香港特殊待遇。但從這次演說來看，特朗普對於打香港牌的意慾有限，心思都放在另一處。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 2020/07/11 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 2020/07/08 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 2020/07/14 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 特朗普 中美關係 外交 美國 中國 香港 總統大選 選舉 政治 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入