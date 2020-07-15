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【阿里巴巴】天貓國際「國家爆款」計劃增5國產業帶 未來1年承包100座斯里蘭卡茶園

金融經濟 19:24 2020/07/15

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天貓國際宣布，「國家爆款」計劃再與5國產業帶達成合作，未來1年將承包100座斯里蘭卡茶園、6噸馬來西亞燕窩等。

阿里巴巴 （09988） 旗下進口商品平台天貓國際今日宣佈，「國家爆款」承包計劃與五個國家產業帶達成合作，未來1年承包200萬升烏拉圭牛奶、100座斯里蘭卡茶園、6噸馬來西亞燕窩、60萬瓶挪威魚油、10萬瓶義大利葡萄酒，加速推進全球經濟復甦。

天貓國際指，受海外疫情影響，全球多國產業帶商品出現滯銷，5月天貓國際啟動「國家爆款」承包計劃，首批承包了盧旺達咖啡、智利紅酒、泰國乳膠枕頭等。

天貓國際負責人表示，出境遊熔斷，平台加速引入海外熱門商品，滿足國內消費者需求，並以承包產業帶爆款商品的形式，用更實惠的價格惠及消費者。

此外天貓國際稱，全球疫情未阻擋海外品牌進入中國步伐，今年首5個月海外新品牌入駐數量按年增長超過60%，618期間全球超過2.5萬海外品牌參與，首發新品超過40萬件。

阿里巴巴今日收報243.4元，升1.3%，成交56億元。

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