【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】全港提早放暑假 不如在家動手DIY保鮮花瓶（附步驟圖）

疫情下，全港中小學已提早於7月13日放暑假，康文署關閉圖書館及泳池等所有設施、一年一度的書展也延期。而家我地應該保持社交距離，留家抗疫! 最佳的親子活動莫過於在家製作保鮮花瓶。

筆者今次向大家介紹是「苔蘚兔子保鮮花瓶」。這個保鮮花瓶相對簡單，初學者比較易上手。兔子由苔蘚組成，加上眼睛，十分神似。保鮮花是100%的天然真花，它們經過獨特的脫水、脫色、著色等製作工藝，使花朵保留原有的柔嫩、形狀和光澤，十分自然、清新。較早前，朋友訂了一個「苔蘚兔子保鮮花瓶」，在父親節的時候代囡囡送丈夫，主要是囡囡鐘意兔子，這位朋友真是賢淑體貼、精打細算、一舉兩得，冧到老公又氹到囡囡！

▲ 朋友早前訂了一個「苔蘚兔子保鮮花瓶」在父親節既時候代囡囡送丈夫

材料及工具：

1）苔蘚兔子

2）保鮮花瓶

3）繡球花少量

4）奥斯汀小玫瑰

5）星星花少量

6）兔尾草一枝

7）桑椹果少量

8）千日紅兩個

9）雪絨小扣菊兩支

10）松蟲果一支

11）綠色苔蘚1克

12）乾花花泥一小塊

13）熱溶槍及熱溶膠

▲ 材料及工具



步驟:

1）先打開保鮮花瓶，用熱溶膠為花泥固定，再加上綠色苔蘚，形成草地的效果

▲ 步驟1

2）加上苔蘚兔子及千日紅兩個及奥斯汀小玫瑰，用熱溶膠固定！

▲ 步驟2

3）再加上其他配花！

▲ 步驟3

4）蓋上瓶子，苔蘚兔子保鮮花瓶大功完成！

▲ 步驟4

保鮮花長久保存及保養：

1）避免紫外光及太陽照射的地方

2）避免潮濕的地方

3）不用澆水

4）如果保鮮花染上灰塵，可用風筒距離花​​朵20cm外輕吹或用柔軟的牙刷輕輕掃去

若各位保養恰當，保鮮花將會陪伴您1至3年以上，甚至更長時間。

最後順帶一提，在這裡宣傳一下，Flora Rabbit 的作品已登陸花生花華尖東店！如果有時間, 大家可以去睇下呀！

筆者未寫專欄前，店主已答應Flora Rabbit 寄賣作品，非常非常感謝！

▲ Flora Rabbit 既作品已登陸花生花華尖東店！

地址：尖沙咀東部麼地道75號南洋中心一樓54室(地下扶手電梯上兩層）

作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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