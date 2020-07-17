【趣味韓情@iM網欄】全韓約15,000間咖啡店 韓國人的咖啡文化

在韓國，幾乎一條街有三數間大大小小的咖啡店，近十年來，韓國的咖啡店數量由1000增加至差不多15,000間，韓國人對咖啡的瘋狂程度，比想像中還要利害。在去年，韓國人共飲用了約250億杯咖啡，平均每人每日飲用多於一杯。

如果將香港和韓國的咖啡店相比，香港的確實不太吸引，兩大集團咖啡室的裝修都是千篇一律，小型的咖啡室選擇亦不多。近年流行的樓上咖啡室會較為特別，有自己裝飾主題。任何時間在香港的咖啡店想找一兩個位都很困難，餐廳地方少，不足應付客人數量。但在韓國，任何一間、任何事段都一定輕易找座位，那邊的咖啡店主打外賣、小的只有數張枱櫈， 至到幾層面積過百張枱櫈都有。除了集團式咖啡店之外，不同形式裝修主題的咖啡店多不勝數。

點解韓國有這麼多咖啡店，但仍然可以經營得到呢？原因是韓國的餐廳一般只有酒或汽水，不像香港的餐廳內有多款不同飲品甜品供應，所以，大多數韓國人用餐後都會有第二場的習慣（2nd place)，就是咖啡店了！

我每次到韓國，因為沒有港式奶茶，早餐會飲咖啡，都與老師，生意伙伴或與朋友見面聚餐，不論是午餐或晚餐之後，就一定會到咖啡店，每次去到不同主題的咖啡室，就成為影相的最佳場地。我也被韓國朋友感染了，每天飲數杯咖啡，回到香港，我又回復正常，一星期只飲1-2杯。

由於韓國咖啡的價錢不昂貴（美式Americano 約20元，Latte 約25-30元，所以連中學生也會去光顧，一眾女生們shopping中段亦會去，順意休息一下再作戰。連長者都會相約在咖啡室聊天，這正正反映出韓國咖店的需求量及生存空間。

韓國有自家咖啡品牌，出產方便式條裝咖啡，例如Maxim, lotte, Karu⋯⋯ 價錢非常相宜，還有很多限量版的禮品組合，各大超市便利店都輕易買到。韓國差不多每個家庭，都會有咖啡機和方便式咖啡存貨，隨時想飲都可以飲到。

下次去韓國旅行時，不妨逛逛超市，搜羅一下各具特色的韓式咖啡作手信！

作者_Agnes簡介： 很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

更多趣味韓情@Agnes的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！