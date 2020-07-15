【外賣商機】無堂食港人變在家煮食？　餐廳推外賣兼售食材餐包

▲ 蘭桂坊集團將推出完整的食材餐包，從食材、醬料、調味品及香料，均一應俱全，使客人可以按照簡單步驟在家中製作出日式、意式或牛排大餐。（蘭桂坊集團網站圖片）

疫情再爆第三波，港府收緊食肆措施，即日起禁止食肆下午6時至翌晨5時堂食。為了自救，有餐廳新推外賣服務；有餐廳提供外賣自取優惠；有餐廳甚至看準港人在家煮食，兼賣食材餐包。

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蘭桂坊集團旗下的所有餐廳，自疫情開始以來均有提供外賣速遞及自取服務。此外，蘭桂坊集團將推出完整的食材餐包，從食材、醬料、調味品及香料，均一應俱全，使客人可以按照簡單步驟在家中製作出日式、意式或牛排大餐。

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「和牛黑手黨 」燒肉店副線Yakinikumafia，即日起開始推出兩款外賣食品，Grilled Yakiniku Bento 售480元及Keema Curry Bento售280元。客人可於每天晚上8時前下單，可選擇外賣自取或速遞，而速遞至香港島收費為120元，速遞至九龍收費為180元。

素食餐廳李好純除了保持現有於Deliveroo、Foodpanda、UberEat、Ritual和OpenRice上的外賣服務外，更加推外賣自取85折優惠。此外，餐廳營業時間原為下午12時至晚上10時，現只提供外賣至晚上8時。

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責任編輯：朱悅瀅