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【緬甸發逹有料到】仰光 - 令人驚嘆的現代化進程

名人薈萃 08:01 2020/07/16

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我驃哥初到仰光，除了令人嘖嘖稱奇的機場規模外，最讚嘆不已是當地城市發展極為現代化。

先説落機的一刻，已有覺悟要像以往在泰國，印尼因言語不通或收費問題和的士大佬切磋。正好在拿行李仰觀俯察之間，突然看見GrabTaxi的廣告，我打開電話連接Wifi，隨即定位，馬上計算酒店距離和收費，的士「阿哥」（緬甸暱稱男生為Ah Ko)已老實憨厚地在出囗整裝待發迎接我。

這令我想起多年前第一次在上海打開滴滴打車，緬甸創業家也研發了Oway，一個和Grab角力的叫車App，同時亦有訂機票旅遊等功能。感嘆香港共乘方面的落後。

離開機場之際，買了一張當地電話卡。挪威電訊全速4G，30港元，正！在此我提供一些研究資料：緬甸早在2013年開放電訊市場，共有四個移動牌照，由緬甸電訊，挪威電訊，越南電訊，卡塔爾電訊分持。網上資料透露緬甸平均網速比全球平均速度快11MB/S，而移動電話滲透率，在短短幾年由人口7%達到現今的126%。常常聽見老外以「Leapfrogging」跨越式發展來形容緬甸，一張30蚊的電話卡已不言而諭。

今日寫稿時，我來到一家在仰光「茵雅湖」湖畔，由澳門夫婦開設的港式茶餐廳，享受一杯鴛鴦之際，與老闆娘搭訕。話說她剛來緬甸時，買一張2G電話卡要2,000港元，純屬奢侈品。她說緬甸創科業日新月異，尤其在外賣App方面。已進軍的有國際名牌App FoodPanda和GrabFood及當地的Door2Door。現在只要安坐家中已經可以吃盡全城美食，而且送餐速度甚至可短至15至20分鐘，非常方便。

在新常態下，緬甸政府在管控公眾人群上做得非常出色，近月本地感染新冠肺炎個案已絕跡。由初時全城餐廳不設堂食，間接令原本已成熟的外賣送餐市場更加蓬勃。緬甸科技的便利和自由的氣息，令驃哥我非常享受仰光的生活。

老闆娘說了一會，送上一隻剛出爐的菠蘿油，所以今天暫時到此為止，希望不久的將來，有機會和大家在此一同享受湖畔景色飲奶茶，細說緬甸各方趣事。

作者_驃國樂簡介：

搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

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撰文 : 驃國樂、編輯：邊婕

欄名 : 緬甸發逹有料到

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