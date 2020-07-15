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【每日焦點】香港自治法反擊港區國安法　本地科研發展變天

科技 20:00 2020/07/15

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《港區國安法》本月在香港實施後，引發各方關注，美國更立刻反擊終止香港的特殊待遇，也不再能從美國出口敏感科技技術到香港，到底對香港科技發展又會帶來什麼影響？

《港區國安法》本月在香港實施後，引發各方關注，美國總統特朗普在昨（14日）於白宮記者會上提及，已簽署《香港自治法案》，同時終止香港的特殊待遇，也不再能從美國出口敏感科技技術到香港。這將會對香港科技發展，以及消費者造成什麼影響？

>>>【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇　辣招逐項睇

>>>【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展

同時，早前Google、Twitter、Facebook和微軟均因在《港區國安法》實施，表態拒絕提供用戶資訊，今（15日）再傳出Google、Amazon及微軟等大企拒絕向證監會共享金融數據，令Facebook和Google考慮撤出香港的傳言甚囂塵上。外界也擔心，在兩企撤出香港市場後，或將會出現「禁網」情況。

>>>【港區國安法】Google、Amazon及微軟拒絕向證監會共享金融數據　國安法加劇雙方分歧

>>>【港區國安法】科企撤出香港？專家料FB、Google全退機會不大

【更多科技新聞】

【中美角力】受疫情及中美關係影響　CES Asia正式永久停辦

為釋除歐盟憂慮　Google承諾不使用Fitbit數據作廣告用途

責任編輯：曾曉汶

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