【每日焦點】香港自治法反擊港區國安法　本地科研發展變天

▲ 《港區國安法》本月在香港實施後，引發各方關注，美國更立刻反擊終止香港的特殊待遇，也不再能從美國出口敏感科技技術到香港，到底對香港科技發展又會帶來什麼影響？

《港區國安法》本月在香港實施後，引發各方關注，美國總統特朗普在昨（14日）於白宮記者會上提及，已簽署《香港自治法案》，同時終止香港的特殊待遇，也不再能從美國出口敏感科技技術到香港。這將會對香港科技發展，以及消費者造成什麼影響？

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同時，早前Google、Twitter、Facebook和微軟均因在《港區國安法》實施，表態拒絕提供用戶資訊，今（15日）再傳出Google、Amazon及微軟等大企拒絕向證監會共享金融數據，令Facebook和Google考慮撤出香港的傳言甚囂塵上。外界也擔心，在兩企撤出香港市場後，或將會出現「禁網」情況。

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責任編輯：曾曉汶