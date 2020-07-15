【宏觀中國】「居家經濟」冒起　大摩：引發海外消費回流國內

中國最新公布的經濟數據均好過預期，主要歸功於復工復產湊效，然而，在全球疫情未平息的情況下，中國下半年經濟能否繼續改善，很視乎國內的消費狀況。

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最近，大摩預計中國居民消費將在2020年底恢復至疫情前的8%同比增長水平，消費由疫情時的「重災區」轉而成經濟的「領跑者」，料2021年的增長可達到10.5%。

該行報告指，國內將興起「居家經濟」，所引發的海外消費回流是大亮點。由2015至2019年間，中國消費者每年平均在海外消費2,600億美元。

由於疫情關係，出入境旅遊購物難以恢復，當中一部分不得不留在國內消費，預計今年回流消費的總量可達到1,400至1,650億美元。

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此外，當局的開放政策，包括海南自貿港的免稅政策，也強化了回流的消費，有望在2021至2023年間達到每年700至1,300億美元，額外拉動消費增長1至2個百分點。釋放出來的消費需求將分布在奢侈品、美妝產品、運動服飾、豪華車及旅遊等。

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