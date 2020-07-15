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【疫市減薪】打工仔不快樂　逾四分一打工仔減薪三成以上

環球政經 19:10 2020/07/15

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新冠肺炎疫情全球爆發，本港也迎來第三波疫情。有求職網站的調查發現，有18% 受訪者面對裁員及就業不足問題，當中以飲食、旅遊、廣告及市場推廣行業最受影響。亦有超過四分一打工仔因疫情影響而被減薪三成或以上。

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JobsDB於今年5月委託獨立調查機構向3,100名打工仔及800多名僱主進行網上問卷調查，如果發現，打工仔除了面對裁員、減薪問題，有46% 受訪者表示，其工作收入因疫情而受到不同影響，當中包括公司停發或減少花紅、暫停加薪及凍薪等情況。

調查評估在職人士在疫情前後的工作快樂程度，以10分為滿分，最後得出本地僱員在疫情前的整體工作快樂指數為 6.1，但在疫情發生後，數字下跌至4.8。49%上班族最擔心就業問題，其次為個人及家庭財政情況(45%)。此外，32%受訪者指在疫情期間，十分掛念與同事及客戶之間面對面接觸的日子。

若以行業分類，時裝 / 製衣 / 紡織業的跌幅最大。若按收入分類，則以月入低於11,000元的基層打工仔跌幅最大。

調查中，有43%受訪者表示，在疫情期間他們改為於家中工作。41%受訪者亦表示希望未來有更多時間可以在家工作，建議各行各業需進一步思考未來的工作模式，以至重整招聘計劃，務求儘快趕上因疫情衍生的工作新常態。

至於在疫情下的招聘計劃，有27% 受訪企業表示，會於未來6個月至1年重新展開招聘計劃中，而64% 職位屬初級職位，將有助應屆畢業生及資歷較淺的求職者，在經濟不明朗的環境下尋找合適的工作崗位。

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