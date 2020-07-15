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【樓市現象】豪氣租客一炮過付42萬租雲海3房一年慳近6萬元 哪區可尋平租盤﹖

股樓投資 18:27 2020/07/15

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一直以來，二手租賃市場不時出現租客一次過預繳一年租金的情況，此舉通常出現在資金較充裕的租客上，通常業主也願意為一筆過支付全年租金的租客提供優惠，業主可保證收到租金，減低遇上租霸的風險，租客也節省了一大筆金額，兩者達雙嬴局面。不過，租客一筆過支付全年租金，多數出現在租金銀碼較細的單位，如屯門區物業不時出現以上情況。

【樓市現象】首季內地買家佔住宅價量比率創7季新低 以為他們放棄香港市場﹖實情原來唔係咁


以往內地來港讀書的學生也是本港租賃市場的一大客源，不少內地人傾向「一炮過」支付一年租金，由於每年均有數萬位內地生在港讀書，鄰近大學如沙田、大圍、紅磡等地區的單位也是他們的聚居地，上述地區也經常出現這個情況，不過今年疫情下內地學生紛紛撤離香港，業主也較難找到這批內地豪客。

【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元

最近馬鞍山雲海錄得一宗租客以預繳一年租金形式的成交，美聯物業首席高級營業經理黃家樂，單位為雲海Sandalwood Court 3座高層A室，實用面積約864平方呎，屬於3房套連工人套間隔。據了解，客人本身居於港島區，心儀單位享開揚景觀，環境舒適，而且屋苑樓齡新，配套完善，故決定承租。業主叫價約4萬元放租，雙方議價後終以3.5萬元成交，客人預繳一年租金，折合實用呎租約40.5元。


業主於2018年2月份以約1,685.4萬元購入上述物業，現享租金回報約2.5%。以此計算，租客須向業主繳付42萬元租金，而若租客以每月支付租金的形式，一年租金達48萬元，換言之，是次租客帳面可慳高達6萬元的租金（該金額未計入代理佣金）。

【樓市趣話】想參觀台灣最貴超豪宅有咩條件﹖發展商：要審核「人品 」

據美聯物業的數據，受暑期租務旺季的帶動，連跌10個月的私人住宅租金終見回升。美聯「租金走勢圖」6月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約34.99元，按月回升約1.1%，創3個月新高。


不過，未來將有多個新盤入伙，其中將軍澳及屯門區屬於供應重鎮，租金下行壓力較大。屯門區方面，下半年有上源、御半山等多個新盤入伙；而涉1,600伙將軍澳日出康城MALIBU也快入伙，同區另一大型屋苑LP6，原定於第三季尾入伙，也現改為今年12月入伙，市場上已出現預租盤。可見上述兩區未來租盤數量大增下，如租客願意支付一年租金，業主或願意減租更大幅度，有意找尋租盤的人士可留意。

【準買家注意】 疫情下料銀行快實行彈性上班　專家籲買家預留3個月完成交易期

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撰文 : 陳詠妍

雲海 日出康城 收租 疫情

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