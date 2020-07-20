【屋邨網紅@iM網欄】網上簽書會 多謝粉絲支持！！

本港新冠肺炎疫情反彈，再度大爆發，2020年書展在開鑼前數天宣佈延期，鞋佬本新書《鞋佬的網紅瘋狂日誌》的綫下宣傳工作因此全部叫停，書展期間的2場粉絲簽書會亦被逼取消。 說不可惜是騙人的，始終是人生第一本書，雖然筆者很想藉此與粉絲們從鏡頭中的互動拉到現實生活，但為了保障大家，鞋佬更希望大家身體健康，疫情早日受控，香港儘快恢復昔日車水馬龍人來人往的景象，希望很快有機會再與粉絲們舉辦綫下活動。

事實上，自簽書會取消後，筆者收到很多粉絲inbox，「鞋佬，我原本想來書展買你本新書同攞親筆簽名」、「鞋佬，我有點失落，原本想着住你對高跟鞋來搵你合照」、「鞋佬，我唔開心呀見唔到你真人……」，每日都收到大量此類信息，正當苦惱之際，鞋佬生活百貨的同事火星在辦大事的途中發來信息，說諗到條好蹺，信息內容是這樣的：「我剛剛在廁所諗到條蹺，鞋佬你可以直播舉辦簽書會，一路直播一路留言一路簽書」。

相關文章: 【屋邨網紅@iM網欄】太太賣樓支持做直播 達到人生新階段！

筆者認為可行，即刻決定將週五女鞋國新品直播，改為網上簽書會，同時聯絡書商攞書，與同事日以繼夜開會商討當晚簽書會的執行細節，當晚直播開始不久後，500本書在短時間內已經全數被粉絲搶購一空，雖然隔着屏幕，但筆者完全感受到粉絲們滿滿的愛，全場氣氛非常好，香港首場網紅簽書會就這樣誕生了。

相關文章: 【屋邨網紅@iM網欄】減薪裁員潮？ 人棄我取 加大投入招聘人才！

鞋佬將簽書會搬到綫上舉行，其實香港網購風氣已經愈來愈熾熱，不少傳統的參展書商均轉攻綫上，紛紛舉行網上書展，由此可見香港網購模式正在慢慢改變，未來網購商機處處。

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！



更多屋邨網紅@鞋佬的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！