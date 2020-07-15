【美股業績】高盛盈利意外不跌反升 市前急彈4%

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間20:00）
高盛（Goldman Sachs，美：GS） 公布上季業績，攤薄後每股盈利驚喜，按年不跌反升，升8%至6.26美元，盈利升2%至22.5億美元。業績理想，高盛股價市前升4%。
高盛收入按年升41%至133億美元，是集團有史以來第2高，遠勝預期的97.5億美元。高盛收入大增，主因環球市場（Global Markets）業務表現強勁，收入急升93%至71.8億美元。
其中，固定收益、外滙及大宗商品（FICC）業務收入升149%至42.4億美元，遠勝預期的25.3億美元，為9年來最佳；股票業務亦強，收入升46%至29.4億美元，勝預期的20.4億美元，是近11年來最佳。
期內，集團投資銀行收入破紀錄，升36%至26.6億美元，遠勝預期的21億美元。高盛承銷債券及股票業務強勁，抵銷疫情下疲弱的企業借貸及金融顧問業務。
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|高盛業績
|上季
|按年變幅
|市場預期
|收入（美元）
|133億
|+41%
|97.5億
|盈利（美元）
|22.5億
|+2%
|－
|攤薄後每股盈利（美元）
|6.26
|+8%
|3.78
責任編輯：林建忠
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