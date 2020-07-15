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【美股業績】高盛盈利意外不跌反升 市前急彈4%

環球經濟金融 19:59 2020/07/15

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高盛（Goldman Sachs，美：GS） 公布上季業績，攤薄後每股盈利驚喜，按年不跌反升，升8%至6.26美元，盈利升2%至22.5億美元。業績理想，高盛股價市前升4%。

【美股業績】富國由盈轉虧兼減派息 市前跌3%

【美股業績】花旗盈利收入均勝預期 市前升1.5%

高盛收入按年升41%至133億美元，是集團有史以來第2高，遠勝預期的97.5億美元。高盛收入大增，主因環球市場（Global Markets）業務表現強勁，收入急升93%至71.8億美元。

其中，固定收益、外滙及大宗商品（FICC）業務收入升149%至42.4億美元，遠勝預期的25.3億美元，為9年來最佳；股票業務亦強，收入升46%至29.4億美元，勝預期的20.4億美元，是近11年來最佳。

期內，集團投資銀行收入破紀錄，升36%至26.6億美元，遠勝預期的21億美元。高盛承銷債券及股票業務強勁，抵銷疫情下疲弱的企業借貸及金融顧問業務。

【美股業績】聯合保健收入遜預期 市前偏軟

【美股早市】摩通力撐道指升200點 科網股拖累納指挫逾1.5%

高盛業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 133億 +41% 97.5億
盈利（美元） 22.5億 +2%
攤薄後每股盈利（美元） 6.26 +8% 3.78

責任編輯：林建忠

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美股 業績公布 高盛（Goldman Sachs，美：GS）

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