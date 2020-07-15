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騰訊撐市 恒指全日升3點 思摩爾飆2成創上市新高

金融經濟 18:20 2020/07/15

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財經焦點速覽

恒生指數今日在美股期貨帶動下高開410點，惟其後走勢反覆向下，騰訊 （00700） 升3.4%撐市，恒指收市升3點，報25481點，成交1642億元；「手機孖寶」瑞聲 （02018） 及舜宇 （02382） 分別挫5.9%及3%，表現差絕藍籌。半新股思摩爾 （06969） 飆2成創上市新高。美國總統特朗普稱已簽署《香港自治法案》，又簽署行政命令終止對港部分特殊待遇。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指全日微升3點　騰訊撐市升逾3%（不斷更新）

【騰訊股價】花旗上調騰訊目標價22%至649元 料次季業績維持強勁

【半新股】思摩爾持股四日勁賺2萬元 國泰君安料再升一倍（第二版）

【香港自治法案】香港特區護照與中國護照看齊　對香港金融影響有多大？

中國或向外派香港、新加坡公民徵收45%稅率　彭博：削金融中心吸引力

【精選投資分析】

港股五連陰 調整未結束（第五版）

【新股IPO】華夏視聽首日最高升63% 人氣劇集《倚天屠龍記》有幾好賺？

【另類投資】「Jordan溝Dior」 抽中一對波鞋可賺28萬？（第二版）

一邊發盈喜、一邊下調銷售目標，仲可唔可以睇好？

【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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思摩爾國際（06969） 舜宇光學科技（02382） 瑞聲科技（02018） 騰訊控股（00700） 特朗普 經濟 美股 恒生指數 成交

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