騰訊撐市 恒指全日升3點 思摩爾飆2成創上市新高

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【大戶動向】基金經理嫌美股過擠 港股繼續追落後（訂戶專享）
恒生指數今日在美股期貨帶動下高開410點，惟其後走勢反覆向下，騰訊 （00700） 升3.4%撐市，恒指收市升3點，報25481點，成交1642億元；「手機孖寶」瑞聲 （02018） 及舜宇 （02382） 分別挫5.9%及3%，表現差絕藍籌。半新股思摩爾 （06969） 飆2成創上市新高。美國總統特朗普稱已簽署《香港自治法案》，又簽署行政命令終止對港部分特殊待遇。
【今日財經焦點】
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【精選投資分析】
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