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【宏觀中國】不准內銀賺太多？　窗口指導：增幅不超過兩位數

股樓投資 18:14 2020/07/15

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下半年銀行向企業讓利的呼聲愈來愈高，官方曾稱金融機構向實體讓利的規模達1.5萬億元人民幣，主要透過降低銀行費用、調低貸款利率來完成。

其他文章：【A股布局】「國家牛市」不切實際　A股牛市宜長不宜瘋

內地報道，7月以來，監管部門對部分銀行進行了窗口指導，建議適度控制一下上半年的盈利增速。引述銀行高層稱：「上半年不要太多反映，幅度盡量不超過兩位數，應該多計提撥備，把家底夯實，不良應該核盡。」

言下之意，其一不是讓外界直覺銀行在如此惡劣的經濟環境下，仍能謀取暴利，避免為銀行讓利製造不必要的輿論壓力，。

其他文章：【趣話財經】股東高管國家隊齊走鬼　內銀股仲買唔買？

其二，既然下半年需要向實體讓利，銀行實在不用「充大頭鬼」，所謂適度控制盈利增速，倒不如說是如實披露盈利情況，做足壞帳撥備，總好過訂好讓利指標後，才發現出問題，需要中央或地方政府出手救援。

因此，可以預期上半年內銀業績好極有限，加上讓利因素，未來能否再慷慨派息，值得關注。

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