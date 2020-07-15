租戶升呢做業主　折上折買租置公屋　

消息指，房委會有意提供17.5%的折扣優惠，予現有「租置計劃」租戶，鼓勵他們購買其公屋單位。資料顯示，約4萬多伙租置屋至今仍未賣出，若租戶當年未有把握「折上折」機會入市，今次或是入市良機。

1998年初，房委會推出「租者置其屋計劃」，讓指定39條屋邨租戶，購入自住單位。房委會同時提供折上折優惠，亦與多間銀行及財務機構簽訂「按揭保證契據」，提供最高十成按揭，還款期更長達25年。值得留意的是，當時參與計劃的租戶，只需十多萬元，便成為業主。十多年後，部分業主再以兩、三百萬元賣出單位，回報甚豐。

據現行租置計劃，租戶在租約首年購買單位，可享65折優惠、第2年則可82.5折，惟第3年或以後，則不會再有折扣優惠。據了解，房屋署建議由下月1日起，向租約期已達3年或以上的租戶，提供82.5折優惠，為期一年。由於措施推出時，或有部分租置單位正在交易。據了解，房委會建議容許這些租戶取消交易，並以新折扣優惠入市，且不用被沒收意向金。

不過，有分析指，這類租置公屋樓齡高、大廈日後或常要維修，即使房屋署提供優惠，也未必夠吸引租戶購買。

首批回收貨尾單位 最快年底推售

此外，為加快出售租置屋邨的未售單位，當有租置公屋租戶棄租，房委會便收回單位，不再出租，並留作日後發售。據悉，房委會目前收回441伙單位，其中以屯門山景邨最多，共68伙，其次是觀塘翠屏北邨，共35伙。

消息指，單位料以市價15折至18折，最快今年底出售，但只限綠表人士認購。銷售安排方面，該署打算一年推售兩次，在每年居屋和綠置居銷售計劃時，各推售一次。

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