Google Play Pass新增年費訂閲計劃　將開放至更多市場

▲ Google宣佈新增Google Play Pass年費訂閱計劃，並將服務推廣至更多國家或地區用戶使用。

Google曾於去年9月，推出Google Play Pass應用程式訂閱服務。日前，Google宣佈新增年費訂閱計劃，並將服務推廣至更多國家或地區用戶使用。

去年，Google於美國推出Google Play Pass服務，用戶可在沒有廣告或購買限制下使用數百款Android遊戲及應用程式。日前，Google宣佈推出年費訂閱計劃，用戶選擇購買12個月的訂閲方案，將獲享優惠折扣。現時Google Play Pass每月訂閲費為4.99美元（約38港元），每年訂閲費用將為29.99美元（約232港元）。Google所推出的訂閲價格較蘋果（Apple）的Apple Arcade服務價格更低，目前Apple Arcade訂閱服務每年收費49.99美元（約387港元）。

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另外，Google計劃將服務擴展至9個國家或地區，包括澳洲，加拿大，法國，德國，愛爾蘭，意大利，新西蘭，西班牙和英國Android用戶。Google表示，年費訂閱方案會由本週開始提供，另外公司最近增加150款新遊戲，並會在今年內陸續推出。

責任編輯：李寶如