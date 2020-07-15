▲ 【美國疫情】美媒揭醫療物資短缺 華府庫存見底

美國疫情惡化，新型冠狀病毒確診個案數目增長加快之際，美國傳媒揭露，華府醫療物資出現短缺，或不足以應付醫護人員的需求。有白宮官員派定心丸，強調可從私人市場取得物資。

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美國全國廣播公司（NBC）取得政府內部文件，發現聯邦政府過去提供予地方政府的手套數目，僅得8270萬個，只及地方要求的約3成，目前庫存量只剩90萬個，可謂將近見底。

聯邦政府一直未能滿足地方對防護裝備的需求，過去數月地方要求490萬副眼罩，只獲發約140萬副，即約3成，庫存眼罩只剩30多萬副，保護衣、遺體袋等情況相似。

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有美國護理設施組織去信各州州長，指目前20%的護老院手上的防護裝備，不夠支撐一周，超過一半的長者社區，庫存的口罩及防護衣不夠支持兩星期。

白宮新冠疫情專責小組成員John Polowczyk試圖派定心丸，指防護裝備供求情況雖不完美，但問題不是太嚴重（not that dire）。他稱大部分州分及醫療系統，都能透過私人市場取得所需物資。

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亦有亞利桑那州地方官員指出，目前情況已較3月疫症爆發初期大為好轉，當時大家是用盡任何方法搜羅防護裝備，形勢十分艱難，現在卻可以選擇供應商。

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責任編輯：文青青

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