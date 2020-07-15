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【港區國安法】科企撤出香港？專家料FB、Google全退機會不大

科技 18:05 2020/07/15

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在《港區國安法》實施後，早前就傳出美國科企Facebook及Google均考慮撤出香港市場。

《港區國安法》上周在香港實施後，引來外界不少猜測。繼早前Google、Twitter、Facebook和微軟表態拒絕提供用戶資訊後，今（15日）再傳出Google、Amazon及微軟等大企拒絕向證監會共享金融數據，令Facebook和Google考慮撤出香港的傳言甚囂塵上。

>>>【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展

>>>【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題

早前外媒《美國之音》（Voice of America）曾引述數據私隱專家、加拿大全球私隱與安全設計中心執行總監Ann Cavoukian，她透露在《港區國安法》實施後，美國科企Facebook及Google均考慮撤出香港市場。香港新興科技教育協會創會會長洪文正（Alex）接受本報訪問時則提及，認為兩企全面撤出機會不大。

Alex直言，不少人擔心在兩企撤出香港市場後，或將會出現「禁網」情況。但他強調，傳聞沒有提及兩企是在哪一方面撤走，「有機會只是把數據放到另一個數據中心；也可能只是把辦公室搬到第二個地區。但要全面在香港禁止使用甚至『禁網』，我認為實在太過困難。」他解釋，就算真的封鎖了香港IP地址，現時香港人只需要使用VPN，就能夠翻牆到第二個地區。而且兩企難以全部刪除香港用戶帳號，所以要全面禁止使用是絕對做不到。

他又表示，微博、微信（Wechat）等內地社交媒體雖然現時有不少港人正在使用，但用戶人數相比Facebook和WhatsApp等仍有一段距離，在現時的環境下相信依然難以全面取代。

>>>【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？

記者：曾曉汶

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