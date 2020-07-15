【趣話財經】今年又話旅遊業不景？　 中國上半年新增23萬間旅遊企業

新冠肺炎下，旅遊業應該步入寒冬，不過參考內地工商登記數據，今年中國新增企業名稱或經營範圍，包括旅遊、旅行、機票、酒店的企業有近23萬間，其中4月增加最多，單月升5.5萬間，按月增加三成。按地點分佈，山東省今年新增旅遊企業最多，佔全國新增數量的11.8%。

明明疫情下旅遊業叫苦，內地本地遊亦是開放不久，更遑論國際旅遊。筆者膽粗粗估計，應該是不少企業預計政府在疫情放緩後，將提供各種補貼刺激消費及旅遊，因此「開定公司先」，到時再賺一筆。中國文化和旅遊部近日公布在做好疫情防控工作及經當地政府同意後，可以恢復跨省區團體旅遊等業務。筆者希望中國及香港的旅遊業，都能夠守得雲開見月明。

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